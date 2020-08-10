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Бразильский полузащитник может перейти в «Спартак»

сегодня, 18:32

Полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме может продолжить карьеру в России.

На 29-летнего бразильца претендует «Спартак», москвичи уже начали предварительные переговоры по трансферу игрока.

Контракт хавбека с греческим клубом действует до 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 млн евро. Ранее Гильерме выступал за «Коринтианс», «Удинезе» и «Депортиво».

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:06
73о какое то.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:44
Пенсионеру надо крепко подумать прежде чем сделать шаг в спартак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:14
А что ему делать в любительской лиге? Походу ему не сказали. Сюрприз будет...
Silent Assassin
Silent Assassin ответ Я Памятник Себе (раскрыть)
сегодня в 19:12
Даже если это и так (не владею достаточной информацией насчёт тех матчей Спартака), с учётом отмены стыковых матчей в прошлом сезоне, этого бы не произошло, даже если бы Спартак оказался на 13 или 14 месте.
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 19:08
Он в курсе на каком месте Спартак? А могли быть в пердиве, если бы не помощь судей в первых 6 турах прошлого чемпионата.
Silent Assassin
Silent Assassin ответ Сергей Саныч (раскрыть)
сегодня в 19:08
Я не болельщик Спартака, но всегда печально видеть российский футболистов, скатывающихся в деградацию, независимо от стиля, который они для этого выбирают.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:08
Полагаю что у руководства Спартака хватит ума не платить такие деньги за возрастного лега. В перспективе это убыточная сделка
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Rheinfall (раскрыть)
сегодня в 19:05
Лучше бы Пирло и в любом возрасте.
Rheinfall
Rheinfall ответ Сергей Саныч (раскрыть)
сегодня в 18:58
Спасибо.
В идеале в опорку нужен молодой Тоналли и всё было бы гуд ;-)
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Rheinfall (раскрыть)
сегодня в 18:50
25 мая 2020 года руководство «Спартака» приняло решение перевести Гулиева в «Спартак-2» (однако из-за досрочно завершившегося сезона в ФНЛ клуб не тренируется, Гулиев отправился домой и тренируется самостоятельно), он нарушил командную дисциплину, что выразилось в некорректном общении с тренером по физической подготовке Владимиром Чепзановичем. Игрок неоднократно подвергал сомнению указания сербского специалиста. Полузащитник останется в «двойке» как минимум до конца июля, когда завершится доигровка РПЛ, а затем ему станут искать вариант с бесплатной арендой, существует и вариант досрочного прекращения трудовых отношений по инициативе «Спартака»
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 18:48
А зачем? Спартак же снимается с чемпионат. Федун игроков теперь под ФНЛ берёт?
Rheinfall
Rheinfall ответ Сергей Саныч (раскрыть)
сегодня в 18:43, ред.
я тоже от наших ребятишек не в восторге , но пенс лег то зачем?
а где еще один хваленый когда-то Гулиев? че то я пропустил инфу о нем
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 18:42
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответ Rheinfall (раскрыть)
    сегодня в 18:37
    А кто нужен,Умяров,Маслов,Гапонов?
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 18:34
    29 лет , спасибо не нужен.
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