Бразильский полузащитник может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме может продолжить карьеру в России.
На 29-летнего бразильца претендует «Спартак», москвичи уже начали предварительные переговоры по трансферу игрока.
Контракт хавбека с греческим клубом действует до 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 млн евро. Ранее Гильерме выступал за «Коринтианс», «Удинезе» и «Депортиво».
В идеале в опорку нужен молодой Тоналли и всё было бы гуд ;-)
В идеале в опорку нужен молодой Тоналли и всё было бы гуд ;-)
а где еще один хваленый когда-то Гулиев? че то я пропустил инфу о нем
а где еще один хваленый когда-то Гулиев? че то я пропустил инфу о нем