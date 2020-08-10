Бразильский полузащитник может перейти в «Спартак»

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сегодня, 18:32

Полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме может продолжить карьеру в России.

На 29-летнего бразильца претендует «Спартак», москвичи уже начали предварительные переговоры по трансферу игрока.

Контракт хавбека с греческим клубом действует до 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 млн евро. Ранее Гильерме выступал за «Коринтианс», «Удинезе» и «Депортиво».