ГлавнаяНовости

«Зенит» не хочет платить за Осорио 7 млн евро

сегодня, 18:48

«Зенит» продолжает переговоры с «Порту» о выкупе прав на защитника Йордана Осорио.

В прошлом сезоне игрок выступал за «сине-бело-голубых» на правах аренды. В соглашении между клубами был пункт о том, что российский клуб будет обязан выкупить футболиста, если он проведет за команду пять матчей (или более) в РПЛ. На счету Осорио в минувшем сезоне было 4 таких встречи.

Питерцы предлагают за Осорио 5 млн евро, а «драконы» хотят получить 7 млн евро.

Все новости
Слухи«Спартак» не может договориться с Гугой
Сегодня, 18:37 Комментарии8
СлухиПолузащитник «Санкт-Галлена» может перейти в «Спартак»
Сегодня, 18:24 Комментарии6
Слухи Лайонел Адамс не прошёл просмотр в «Тамбове»
Сегодня, 14:34 Комментарии5
Агент Хванга: «Мой клиент переходит в „Рубин“. Контракт согласован»
Сегодня, 13:22 Комментарии18
«Спартак» нашел Фернандо 2.0. Осталось убедить жену игрока
Сегодня, 13:02Станислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии17
СлухиАгент Карраскаля: «Хорхе хочет переехать в Россию»
Сегодня, 10:35 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
andreika20133
andreika20133
сегодня в 19:32, ред.
ТРЕЗВОМУ ПОВАРУ---Вот хорошо что вы нам всё объяснили . Мы то по серости своей думали что просто берут третьего центр защитника на замены малоли поломается два основных. Но вы молодец всё по полочкам разложили . Сразу видно знаете . Разбраетесь. Можно мы у вас иногда спрашивать будем ???
VV V
VV V
сегодня в 19:19
Зенит делает себе рекламу, ведь на самом деле какая разница сколько заплатит государство.
112910415
112910415
сегодня в 19:18
на берег Черного моря его !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:17
Продавец просит 7 не хочешь не бери.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:16
Газпром как обычно, прогнётся.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:10
Для Зенита нет большой разницы 5 или 7 евролямов. Осорио в основу Зенита не проходит, а держать лега в запасе при нынешнем лимите не имеет смысла
порт
порт
сегодня в 19:08
    коrn3512
    коrn3512
    сегодня в 19:05
    Надо очередной процент на газ поднять, для населения - глядишь захочет
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 19:01
    Там лавка вся занята и легионерами в том числе.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 18:59
    Не судьба))
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 18:59
    4-е игры за сезон? Пора отдавать в фарм клуб Сочи.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 18:55
    Комментаторы в каком-то матче говорили, что тот пятый матч провёл. Врали?

    Из того, что я видел Осорио неплох, как игрок запаса, в текущий состав его не запихнуть, и он будет заниматься слот под легионера, а учитывая новый лимит, я не думаю, что он нужен.
    nubom
    nubom
    сегодня в 18:52
    Так и не покупайте...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:51
    Дорого за него...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100