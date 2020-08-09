«Зенит» не хочет платить за Осорио 7 млн евро

«Зенит» продолжает переговоры с «Порту» о выкупе прав на защитника Йордана Осорио.
В прошлом сезоне игрок выступал за «сине-бело-голубых» на правах аренды. В соглашении между клубами был пункт о том, что российский клуб будет обязан выкупить футболиста, если он проведет за команду пять матчей (или более) в РПЛ. На счету Осорио в минувшем сезоне было 4 таких встречи.
Питерцы предлагают за Осорио 5 млн евро, а «драконы» хотят получить 7 млн евро.
Из того, что я видел Осорио неплох, как игрок запаса, в текущий состав его не запихнуть, и он будет заниматься слот под легионера, а учитывая новый лимит, я не думаю, что он нужен.
Из того, что я видел Осорио неплох, как игрок запаса, в текущий состав его не запихнуть, и он будет заниматься слот под легионера, а учитывая новый лимит, я не думаю, что он нужен.