«Зенит» не хочет платить за Осорио 7 млн евро

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сегодня, 18:48

«Зенит» продолжает переговоры с «Порту» о выкупе прав на защитника .

В прошлом сезоне игрок выступал за «сине-бело-голубых» на правах аренды. В соглашении между клубами был пункт о том, что российский клуб будет обязан выкупить футболиста, если он проведет за команду пять матчей (или более) в РПЛ . На счету Осорио в минувшем сезоне было 4 таких встречи.

Питерцы предлагают за Осорио 5 млн евро, а «драконы» хотят получить 7 млн евро.