Журналист: «ЦСКА заплатит 7 млн евро за Бруно Фукса»

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15 августа 2020, 05:50

ЦСКА близок к приобретению защитника «Интернасьонала» . Об этом в своём «твиттере» сообщил итальянский журналист Николо Шира.

Бруно Фукс всё ближе и ближе к переходу в ЦСКА . Они заплатят «Интернасьоналу» 7 млн евро. Бразильский центральный защитник согласовал личные условия контракта, который будет рассчитан до 2025 года. Им также интересовались «Лилль» и «Милан».