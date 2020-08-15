Журналист: «ЦСКА заплатит 7 млн евро за Бруно Фукса»

ЦСКА близок к приобретению защитника «Интернасьонала» Бруно Фукса. Об этом в своём «твиттере» сообщил итальянский журналист Николо Шира.
Бруно Фукс всё ближе и ближе к переходу в ЦСКА. Они заплатят «Интернасьоналу» 7 млн евро. Бразильский центральный защитник согласовал личные условия контракта, который будет рассчитан до 2025 года. Им также интересовались «Лилль» и «Милан».
Ранее появилась информация о том, что после подписания Адольфо Гаича ЦСКА потратит на трансферы ещё 16 млн евро.
Леннорычу не привычно наблюдать как без него делят путёвки в ЛЧ....и принял правильное решение...........ни выгонять тренера (как одни)....не сниматься с чемпионата(как другие)....а просто сделать команду сильной....
Браво Гинер !!!!!
Впрочем как и всегда....
Леннорычу не привычно наблюдать как без него делят путёвки в ЛЧ....и принял правильное решение...........ни выгонять тренера (как одни)....не сниматься с чемпионата(как другие)....а просто сделать команду сильной....
Браво Гинер !!!!!
Впрочем как и всегда....
Возглавляемый Виктором Гончаренко ЦСКА разработал стратегию развития на три ближайших года. О ней рассказал новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин.
Клуб, который справедливо считают самым титулованным в России в 21 веке, второй год подряд остался вне призовой тройки. Наверняка вас, как Председателя совета директоров, такое положение дел не устраивает. Какие пути развития ЦСКА вы видите?
Такое положение дел не устраивает никого в клубе. Когда мы с менеджментом пару месяцев назад сели и начали обсуждать положение дел, все сошлись на том, что это лето — ключевой момент в развитии команды. Команда де-факто оказалась на распутье: либо постепенная потеря лидеров и скатывание в середину турнирной таблицы, либо серьезное усиление состава и возвращение в гонку за самые высокие места.
Понимая все это, мы разработали стратегию развития клуба на предстоящие три сезона с очень амбициозными целями, понятным планом действий по всем ключевым направлениям: и по устойчивости финансовой составляющей, и по развитию основной команды, и по инфраструктуре, и по развитию детско-юношеской спортивной школы.
Уже проведена работа по привлечению целого ряда новых спонсоров, команда начинает усиливаться игроками, способными стать звездами нашего чемпионата уже в текущем году. Проблемы в мировой экономике и финансах многих команд позволяют проводить усиление этим летом на выгодных для клуба условиях — привлекать действительно сильных игроков за разумные деньги.
Настроения в клубе серьезно изменились за последние пару месяцев, сейчас идет активная работа, которая уже в ближайшем будущем, уверен, даст результаты. Надеюсь, сотрудники клуба простят меня за то, что эта работа отняла у них возможность летних отпусков. На самом деле, уверен, что изменившийся характер работы и более амбициозные задачи и возможности клуба всем участникам процесса по душе.
Но при этом мы только в начале большого пути: предстоит проделать еще большую работу, чтобы вернуть ЦСКА в лидеры российского футбола, сказал Максим Орешкин.
Возглавляемый Виктором Гончаренко ЦСКА разработал стратегию развития на три ближайших года. О ней рассказал новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин.
Клуб, который справедливо считают самым титулованным в России в 21 веке, второй год подряд остался вне призовой тройки. Наверняка вас, как Председателя совета директоров, такое положение дел не устраивает. Какие пути развития ЦСКА вы видите?
Такое положение дел не устраивает никого в клубе. Когда мы с менеджментом пару месяцев назад сели и начали обсуждать положение дел, все сошлись на том, что это лето — ключевой момент в развитии команды. Команда де-факто оказалась на распутье: либо постепенная потеря лидеров и скатывание в середину турнирной таблицы, либо серьезное усиление состава и возвращение в гонку за самые высокие места.
Понимая все это, мы разработали стратегию развития клуба на предстоящие три сезона с очень амбициозными целями, понятным планом действий по всем ключевым направлениям: и по устойчивости финансовой составляющей, и по развитию основной команды, и по инфраструктуре, и по развитию детско-юношеской спортивной школы.
Уже проведена работа по привлечению целого ряда новых спонсоров, команда начинает усиливаться игроками, способными стать звездами нашего чемпионата уже в текущем году. Проблемы в мировой экономике и финансах многих команд позволяют проводить усиление этим летом на выгодных для клуба условиях — привлекать действительно сильных игроков за разумные деньги.
Настроения в клубе серьезно изменились за последние пару месяцев, сейчас идет активная работа, которая уже в ближайшем будущем, уверен, даст результаты. Надеюсь, сотрудники клуба простят меня за то, что эта работа отняла у них возможность летних отпусков. На самом деле, уверен, что изменившийся характер работы и более амбициозные задачи и возможности клуба всем участникам процесса по душе.
Но при этом мы только в начале большого пути: предстоит проделать еще большую работу, чтобы вернуть ЦСКА в лидеры российского футбола, сказал Максим Орешкин.
Спонсоры в очередь записываются, шобы денег отвалить.
Такую кормушку гинер упустил...
Спонсоры в очередь записываются, шобы денег отвалить.
Такую кормушку гинер упустил...