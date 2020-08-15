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Журналист: «ЦСКА заплатит 7 млн евро за Бруно Фукса»

15 августа 2020, 05:50

ЦСКА близок к приобретению защитника «Интернасьонала» Бруно Фукса. Об этом в своём «твиттере» сообщил итальянский журналист Николо Шира.

Бруно Фукс всё ближе и ближе к переходу в ЦСКА. Они заплатят «Интернасьоналу» 7 млн евро. Бразильский центральный защитник согласовал личные условия контракта, который будет рассчитан до 2025 года. Им также интересовались «Лилль» и «Милан».

Ранее появилась информация о том, что после подписания Адольфо Гаича ЦСКА потратит на трансферы ещё 16 млн евро.

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Все комментарии
mondial18
mondial18
15 августа 2020 в 14:36
А че не белорусса ?
boniel3
boniel3
15 августа 2020 в 11:36
ЦСКА нужен игрок в среднею линию.Хотя и Фукс не помешает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 августа 2020 в 10:53, ред.
Учитывая с какой тщательностью и избирательностью ЦСКА относится к селекции то потраченные 30 млн о которых сказано выше действительно сделают армейцев сильной командой...
Леннорычу не привычно наблюдать как без него делят путёвки в ЛЧ....и принял правильное решение...........ни выгонять тренера (как одни)....не сниматься с чемпионата(как другие)....а просто сделать команду сильной....
Браво Гинер !!!!!
Впрочем как и всегда....
SHMEL
SHMEL
15 августа 2020 в 10:32
Не отдажут они нам его за 7, как пить дать. У латиносов стабильный ценник десятка.
viv
viv
15 августа 2020 в 10:22
Центральный защитник необходим. Но главное ещё сохранить Влашича.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
15 августа 2020 в 10:20
фукс это не приятель капитана врунгеля?
Союзник противников
Союзник противников ответ Михаил Славнов (комментарий удален) (раскрыть)
15 августа 2020 в 10:20
Точно,пора делать им незаконную врезку в магистральный газопровод-800 Уренгой-Помары-Ужгород.Хватит Миллеру жрать в одиночку.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 августа 2020 в 10:17
Не говори,полный 8! Не то что Миллер,кладущий ежедневно в карман 5 млн рублей,этот своего не упустит!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
15 августа 2020 в 10:16
Бурханыч начал отмывать бабло и через коней.
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 августа 2020 в 10:13
Что бы противостоять империи зла пригодится и тяжёлая артиллерия..бу га га.
oFANATo
oFANATo
15 августа 2020 в 10:11
"Команда начинает усиливаться игроками, способными стать звездами". ЦСКА разработал стратегию развития на три сезона
Возглавляемый Виктором Гончаренко ЦСКА разработал стратегию развития на три ближайших года. О ней рассказал новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин.

Клуб, который справедливо считают самым титулованным в России в 21 веке, второй год подряд остался вне призовой тройки. Наверняка вас, как Председателя совета директоров, такое положение дел не устраивает. Какие пути развития ЦСКА вы видите?
Такое положение дел не устраивает никого в клубе. Когда мы с менеджментом пару месяцев назад сели и начали обсуждать положение дел, все сошлись на том, что это лето — ключевой момент в развитии команды. Команда де-факто оказалась на распутье: либо постепенная потеря лидеров и скатывание в середину турнирной таблицы, либо серьезное усиление состава и возвращение в гонку за самые высокие места.
Понимая все это, мы разработали стратегию развития клуба на предстоящие три сезона с очень амбициозными целями, понятным планом действий по всем ключевым направлениям: и по устойчивости финансовой составляющей, и по развитию основной команды, и по инфраструктуре, и по развитию детско-юношеской спортивной школы.
Уже проведена работа по привлечению целого ряда новых спонсоров, команда начинает усиливаться игроками, способными стать звездами нашего чемпионата уже в текущем году. Проблемы в мировой экономике и финансах многих команд позволяют проводить усиление этим летом на выгодных для клуба условиях — привлекать действительно сильных игроков за разумные деньги.
Настроения в клубе серьезно изменились за последние пару месяцев, сейчас идет активная работа, которая уже в ближайшем будущем, уверен, даст результаты. Надеюсь, сотрудники клуба простят меня за то, что эта работа отняла у них возможность летних отпусков. На самом деле, уверен, что изменившийся характер работы и более амбициозные задачи и возможности клуба всем участникам процесса по душе.
Но при этом мы только в начале большого пути: предстоит проделать еще большую работу, чтобы вернуть ЦСКА в лидеры российского футбола, сказал Максим Орешкин.
альсато
альсато
15 августа 2020 в 09:03
считать чужие деньги(как минимум) не хорошо, ну , а если они вкладываются в развитие клуба (пример Фернадес)-в двойне!
Hypnoz
Hypnoz
15 августа 2020 в 08:05
Зря . Надо было молодежь наигрывать, а не Фукса с Гаичем !
Некакойшенко
Некакойшенко
15 августа 2020 в 07:58
Гинер по ходу последние штиблеты продал и почку заложил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 августа 2020 в 07:56
Орешкин развил бурную деятельность Теперь его игрушка будет сорить деньгами.
Спонсоры в очередь записываются, шобы денег отвалить.
Такую кормушку гинер упустил...
Lao-Dzi
Lao-Dzi
15 августа 2020 в 07:20
Самая бедная команда не скупится.
Багров-брат
Багров-брат
15 августа 2020 в 07:05
Позицию явно нужно укреплять...)))
ДСА
ДСА
15 августа 2020 в 06:37
ЦСКА сорит деньгами.
VAN ARM
VAN ARM
15 августа 2020 в 06:18
будет интересно))
VAN ARM
VAN ARM
15 августа 2020 в 06:14
это мы скоро увидим)))
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