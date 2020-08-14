Самые ценные игроки «Спартака». Десятка, которая может заинтересовать европейских скаутов

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вчера, 22:18

Рефери Турбин вытащил короткую спичку, но «Соккер.ру» вздохнул с облегчением – победил футбол.

Когда начинаются споры о составе «Спартака» — якобы слабый, или о том, что в клубе никто не разбирается в скаутинге – хотя многие новички времен Цорна в основе, а Газизов добавит в обойму Кокорина и еще максимум двух иностранцев, то хочется улыбнуться.

Требовательность к «Спартаку» не стоит путать с истеричностью, что сопровождает этот клуб. Иногда по делу – арбитры раньше пустились во все тяжкие, причем характерно, что их «некомпетентность» пропадает, когда нужно, что всегда тоже странно.

А иногда истерики на пустом месте. Например, при тотальной смене поколений временный откат в таблице – норма. А вот если реально хотите понять, является ли «Спартак» ценным и перспективным, то надо на лучших смотреть взглядом скаутов из Европы.

Самуэль Жиго (26 лет, центрбек, Франция)

Рыночная стоимость: 10-15 млн евро.

Двадцатку за него не дадут, «Лион» такую стоимость сейчас не потянет. Но если начинать торг с 10 млн евро, то тут защитник с паспортом страны ЕС (для некоторых лиг важно). У Жиго прекрасная игра на втором этаже, круто работает ногами. Играет в схемах с двумя и тремя центральными. Физически крепкий парень, страхует напарников. Редко привозит. Жиго вряд ли желают отдавать, но если поставить цель найти новый клуб, то справятся за неделю. Еще и в атаке хорош, сегодня заработал пенальти – соперник поставил руку ему на плечо. Формальный повод для пенальти точно был, хотя это не самый грубый фол – оценка со всех сторон.

Роман Зобнин (26 лет, центрхав, Россия)

Рыночная стоимость: 10 млн евро.

У Романа есть минус – рвал «кресты», долго восстанавливался. Но плюсов больше. Играл на разных позициях, от левого вингера до правого защитника, и поскольку двужильный, здоровье крепкое – от сложных травм оправился. Например, у Жиркова повреждений хватало, а играет до сих пор. Если Роман из того же теста, то его несложно представить в топ-5. Впрочем, активный интерес был раньше – после чемпионства. «Шальке» и «Рому» точно интересовал. Если зажжет в этом сезоне, то предложения вернутся.

Айртон Лукас (23 года, левый латераль, Бразилия)

Рыночная стоимость: 10 млн евро.

Несложно представить переход Айртона в «Порту» или «Лион» за десятку миллионов евро. В Ла Лиге или Серии А тоже есть левые латерали слабее. У Айртона не только вызовы в Олимпийскую сборную Бразилии, но и опыт игры в схемах с двумя и тремя центральными. Лукасу важно учиться играть в защите, как учился Фернандес в ЦСКА , но кто помнит старт карьеры Марио в РПЛ – видит общие черты. Айртон может вырасти в игрока для топ-5. Возможно, уже дорос, но не попал на удачный период в истории «Спартака».

Георгий Джикия (26 лет, центрбек, Россия)

Рыночная стоимость: 9 млн евро.

Тоже центральный защитник с первым пасом, как Жиго, тоже универсал, как Зобнин. В сборной России и «Спартаке» окончательно перебрался в центр, имеет опыт игры в паре и трио, является капитаном команды – есть лидерские качества. Джикия можно представить в составе того же «Наполи», ведь бывший защитник «Спартака» Максимович играл у Гаттузо. Но не исключаем, что Тедеско заблокировал продажу капитана. Джикия нужен москвичам, но это игрок европейского уровня.

Алекс Крал (22 года, центральный хавбек, Чехия)

Рыночная стоимость: 10 млн евро.

Если по тому же Бакаеву набор опасений, что обычно возникает при покупке россиян, то чехам в топ-5 доверяют. Алексом интересовались клубы АПЛ , и если сейчас у Газизова возникнет желание или потребность обменять Крала на приличные деньги, то в теории получит 10-12 млн евро. Футболист юный – 22 года, настырный – младший брат Давида Луиса хочет всегда быть в центре внимания. И универсальный. В центре защиты играл, в опорной зоне и ближе к атаке – тоже. От ворот до ворот. Такие парни ценятся клубами, где умеют поднимать уровень новичков.

Гус Тиль (22 года, атакующий хавбек, Нидерланды)

Рыночная стоимость: 9 млн евро.

Пас, удар, напор — плюсы. И зависимость от схемы – как минус. Но если думаете, что скауты не оценивают выходы Тиля на замену – ошибаетесь. Многие клубы обожают подбирать футболистов, что не раскрылись после перехода за большие деньги. В АЗ Гус играл круто, поскольку ему было место в основе, в «Спартаке» все сложнее. Однако крест на 22-летнем игроке ставить странно. Голландец еще прибавит, независимо от клуба, за который будет играть. В Бундеслигу или Серию А Тиля при желании можно переправить без труда. Хотя со скидкой, конечно, точно потерял в цене в «Спартаке».

Эсекель Понсе (23 года, форвард, Аргентина)

Рыночная стоимость: 6 млн евро.

В игре Понсе есть перепады, но у парня, которого «Рома» погоняла по арендам, еще есть время, чтобы созреть. Если говорить о навыках, то Эсекель может играть с привязкой к левому флангу атаки. Также чувствует штрафную площадь. Понятно, что на его место в основе претендует Кокорин – «Сочи» играл с тремя нападающими, как сегодня «Спартак» против «Ахмата». Но Понсе в любом случае ликвидный актив, его можно продать дороже, чем взяли.

Александр Кокорин (29 лет, форвард, Россия)

Рыночная стоимость: 6 млн евро.

Тут на стоимость влияет возраст. Но «Рома» интересовалась форвардом, когда был свободным агентом. Александр не раз и не два мог уехать, но то в Монте-Карло, то в Москве устраивал концерты, что даже «Монако» отказался от идеи. Александр разозлил не самых хороших людей, но одновременно остался приличным игроком. Покажет себя в «Спартаке» — заиграет на уровне топ-5, пускай потерял шанс туда перейти, ведь его делами занимается отчим, а не агент со связями в Европе.

Александр Соболев (23 года, форвард, Россия)

Рыночная стоимость: 5-7 млн евро.

Оценочная стоимость трансфера Соболева может вырасти вдвое за год – с молодыми центральными форвардами такое случается постоянно. Даже в три раза, если затащит «Спартак» высоко в таблице. Александр – настырный молодой человек, прекрасно играет головой, может отдать хороший пас, видит поле. Это молодой Дзюба, пускай со старой версией не дружит, ссорились в матче «Зенита» и «Спартака». Но наличие характера – тоже плюс. Соболев сегодня против «Ахмата» много раз уводил за собой защитников и отдал голевой пас.

Джордан Ларссон (23 года, форвард, Швеция)

Рыночная стоимость: 7-10 млн евро.

Герой матча против «Ахмата». Забил, но мяч предательски зацепил локоть, а потом реализовал пенальти. Заслужил, был активным, развивается. Что же это получается? У «Спартака» якобы такой плохой состав, если послушать даже некоторых фанатов команды. А на деле можно собрать минимум десять игроков, чья игра может понравиться скаутам из топ-5.

И суммарно тут десятка игроков за 92 млн евро, а добавьте остальных – будет больше сотни. Почему же не уезжают? Первое, что оставляет игроков в РПЛ – их здешние зарплаты, часто завышенные. Потому Кокорин не в «Роме», а в «Спартаке». Но есть обратный аргумент – для «Наполи», «Лейпцига», «Лиона» или «Севильи» футболисты за 5-10 млн евро недорогие.

В РПЛ многими можно поживиться, осталось показать стабильность, чтобы скауты не сомневались в своих оценках. У «Спартака» точно есть перспективные игроки, особенно с учетом возраста. Многие очень, очень молодые, и только Кокорин – ветеран, который лучшие шансы уехать уже упустил. Но Максименко, Бакаев, Умяров тоже могут вырасти, как и Глушенков.

Молодые люди в большинстве случаев, поэтому смешно выдавать им всем категоричные оценки. И на старте матча против «Сочи», и сегодня против «Ахмата» команда Тедеско была живой. Немножко примитивной, незрелой, но перспективной. И самые ценные кадры уже играют на уровне топ-5. Например, вспомните результаты этих ребят с «Локомотивом».