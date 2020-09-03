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Ловчев: «Среди арбитров нет личностей, способных судить правильно»

03 сентября 2020, 15:07

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение РФС об отстранении арбитров.

Решение об отстранении Казарцева, Сухого и Москалева — это плевок всему футболу. Оно принято всего лишь для того, чтобы выпустить пар. Эту ситуацию могу сравнить со слушаниями по делу Михаила Ефремова. Все знают, что произошло на самом деле, однако с опаской ждут решения суда. Меры должны быть жестче, безобразное решение экспертно-судейской комиссии.

Согласен с мнением Слуцкого, что судьи нас всех считают идиотами. Возможно, Еськов знает, как правильно судить и будет преподавать. Но я сомневаюсь в человеческих качествах как Еськова, так и других арбитров РПЛ.

Глава одной республики говорит в микрофон: «Судья продажная! Козел ты!». Честный человек в этом случае должен отстоять свое имя. А такой человек, как Вилков, живет по принципу: «Молчи, копи деньги». Понятно, что он не ответит на это высказывание. Среди арбитров нет личностей, способных судить правильно, честно и отстаивать свое мнение.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
03 сентября 2020 в 21:22
    cska1948
    cska1948
    03 сентября 2020 в 18:36
      альсато
      альсато ответ nubom (раскрыть)
      03 сентября 2020 в 16:32
      у всех своя правда,патамучта стала денег стоить))))
      nubom
      nubom
      03 сентября 2020 в 16:26
      Когда «правда» выходит из моды, перестают носить и «честность»...
      альсато
      альсато
      03 сентября 2020 в 16:24
      да вы. что ополоумели все сразу? даже Коллина ошибался! В этом-весь футбол)))))) НЕТ в МИРЕ СУДЕЙ,КТО ОБСЛУЖИВАЕТ МАТЧИ БЕЗ ОШИБОК!!!!!!!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      03 сентября 2020 в 16:21, ред.
      Я так понял, это один из независимых незапятнаных людей для будущего третейского суда над судьями. Возможно даже председатель.
      Хотя нет, горячусь. При живом то Бубнове и Стмоняне... Не прокатит...
      mihaluch
      mihaluch
      03 сентября 2020 в 16:16
      Когда человек выполняет указания начальства говорить о честности не приходится.
      За адекватность
      За адекватность
      03 сентября 2020 в 16:12
      Честно говоря эта истерия вокруг судейства порядком поднадоела. И к сожалению эта тем нетленна, и не только в нашем чемпионате. И уже особо никому не интересно, что у нас футболисты, аки сомнамбулы бродят пешком по полю, не в состоянии толком принять и обработать мяч,по воротам попасть не в состоянии из хороших позиций, получая при этом сумасшедшие зарплаты, на скорости два-три точных паса связать не в состоянии, и.т.д., и.т.п. Наверное дойдет, что тренеры будут говорить на предматчевых установках:" Тактика одна. Ворваться в штрафную и упасть. Падайте всегда, при любой возможности, при угловых, подачах со штрафных, главное падайте. А там в зависимости от результата матча мы найдем виноватых." и самое страшное, что конца этой истерии не будет. Как всегда полностью личное субъективное мнение.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      03 сентября 2020 в 15:56
      При Иванове - плохо...
      При Будогосском - не нравилось...
      При Егорове - ужасно...
      При Кашшаи - опять погрязли в скандалах.....

      Тот случай когда лучше удалить,чем лечить....

      90% комментов после тура - про судейство.....
      Надоело...не интересно уже...
      yrasikos22
      yrasikos22
      03 сентября 2020 в 15:27, ред.
      Наказания должны быть для всех одинаковые,ошибся получил наказание а не так если судьи ошибаються в пользу Спартака то продолжают работать, а если наооборот то идут на проверку у нас Спартак не должен быть пупом Рпл..
      beefs
      beefs
      03 сентября 2020 в 15:26
      а кто их (судей) довел до такого состояния...
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      03 сентября 2020 в 15:24
      А среди игроков много личностей?
      shlomo
      shlomo
      03 сентября 2020 в 15:21
      При всем уважении к "ветерану Евгению"...ну зачем просто сотрясать воздух и говорить практически ни о чем????...если есть проблема (а она есть) то нужно не констатировать факты (которые все и так знают), а предлагать конкретные решения этого вопроса (тем более Женя постоянно где то мелькает, то на одном канале, то на другом...пусть пользуется случаем и говорить дельные вещи)...Пусть соберутся все ветераны футболисты, судьи и т.д. (таких слава Богу еще много) напишут письмо, выступят по ТВ и скажут что нужно делать со всем этим и пусть настаивают, чтобы это делалось....а так...."пуканье по воробьям"...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      03 сентября 2020 в 15:17
      Очень жестко, но по большому счету - вполне справедливо!!!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      03 сентября 2020 в 15:09
      Все люди человеки
      Гость
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