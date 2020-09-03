Ловчев: «Среди арбитров нет личностей, способных судить правильно»

Ветеран «Спартака» прокомментировал решение РФС об отстранении арбитров.

Решение об отстранении Казарцева, Сухого и Москалева — это плевок всему футболу. Оно принято всего лишь для того, чтобы выпустить пар. Эту ситуацию могу сравнить со слушаниями по делу Михаила Ефремова. Все знают, что произошло на самом деле, однако с опаской ждут решения суда. Меры должны быть жестче, безобразное решение экспертно-судейской комиссии.

Согласен с мнением Слуцкого, что судьи нас всех считают идиотами. Возможно, Еськов знает, как правильно судить и будет преподавать. Но я сомневаюсь в человеческих качествах как Еськова, так и других арбитров РПЛ .

Глава одной республики говорит в микрофон: «Судья продажная! Козел ты!». Честный человек в этом случае должен отстоять свое имя. А такой человек, как Вилков, живет по принципу: «Молчи, копи деньги». Понятно, что он не ответит на это высказывание. Среди арбитров нет личностей, способных судить правильно, честно и отстаивать свое мнение.