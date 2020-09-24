Червиченко: «„Спартак“ смотрелся бы в ЛЕ лучше „Ростова“ и „Динамо“»

Бывший президент «Спартака» прокомментировал вылет «Ростова» из Лиги Европы после проигрыша в 3-м квалификационном раунде турнира в матче с «Маккаби» Хайфа.

Немного удивлен вылетои «Ростова» из Лиги Европы, но по игре все справедливо. У «Маккаби» был стопроцентный момент, когда они могли сделать счет еще больше. Мяч чудом не попал в сетку. Сначала «Ростов» смотрелся очень хорошо, а потом — все хуже и хуже. Может, подсели физически. Игроки «Маккаби» были легче и быстрее. Если бы российский клуб прошел дальше, это было бы трагично. Мы бы несколько раз увидели такой ужас, как сегодня.

«Спартак» в этом году очень продуманно лишил возможности себя критиковать, не попав в еврокубки. Сейчас красно-белые смотрелись бы лучше «Ростова» и «Динамо» в Лиге Европы. «Спартак» неплохо играет: команда образуется, связи налаживаются. «Динамо» — это какой-то кромешный позор с непонятно каким грузинским клубом. «Маккаби» — более именитая команда, но «Ростов» все равно не имел права им проигрывать. А он сыграл, как кисель.