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Червиченко: «„Спартак“ смотрелся бы в ЛЕ лучше „Ростова“ и „Динамо“»

24 сентября 2020, 22:40
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Маккаби ХайфаМаккаби ХайфаМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал вылет «Ростова» из Лиги Европы после проигрыша в 3-м квалификационном раунде турнира в матче с «Маккаби» Хайфа.

Немного удивлен вылетои «Ростова» из Лиги Европы, но по игре все справедливо. У «Маккаби» был стопроцентный момент, когда они могли сделать счет еще больше. Мяч чудом не попал в сетку. Сначала «Ростов» смотрелся очень хорошо, а потом — все хуже и хуже. Может, подсели физически. Игроки «Маккаби» были легче и быстрее. Если бы российский клуб прошел дальше, это было бы трагично. Мы бы несколько раз увидели такой ужас, как сегодня.

«Спартак» в этом году очень продуманно лишил возможности себя критиковать, не попав в еврокубки. Сейчас красно-белые смотрелись бы лучше «Ростова» и «Динамо» в Лиге Европы. «Спартак» неплохо играет: команда образуется, связи налаживаются. «Динамо» — это какой-то кромешный позор с непонятно каким грузинским клубом. «Маккаби» — более именитая команда, но «Ростов» все равно не имел права им проигрывать. А он сыграл, как кисель.

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Все комментарии
galem72
galem72
25 сентября 2020 в 10:30
Всяко!
cska1948
cska1948
25 сентября 2020 в 09:40
"...Сейчас красно-белые смотрелись бы лучше «Ростова» и «Динамо» в Лиге Европы..."
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Эти слова из серии: "Мы бы им поддали, если бы не убежали!"
Ваша совесть
Ваша совесть
25 сентября 2020 в 09:04
Ну вот и посмотрим по окончании сезона
VAN ARM
VAN ARM
25 сентября 2020 в 06:46
пустое сотрясение воздуха)))) играет тот кто заслужил, а спам в прошлом сезоне настойчиво рвался в пердив))))
112910415
112910415
25 сентября 2020 в 05:16
верный болельщик Спартака ! )
blitz
blitz
24 сентября 2020 в 23:27, ред.
Червиченко ещё подкалывает спартак.
oFANATo
oFANATo
24 сентября 2020 в 23:14, ред.
Спорное утверждение, что спартак в квалификации смотрелся бы лучше.
спартак 4 раза за последние 7 сезонов не прошел в групповой этап ЛЕ из квалификации
Cat01
Cat01
24 сентября 2020 в 23:09
У СПАРТАКА все ещё впереди
протон
протон
24 сентября 2020 в 23:08
спартак думаю не подвел бы так..... я когда смотрел не помню время игры. 1-1 был счет. и я сказал отключаю телик. я понял что пресинг идет. наши ваше не бегали . с трудом выходили от оборны. я сказал что сейчас забьют нам. я отключил телик . и через три минуты зашел на сайт тут и гол )))
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября 2020 в 22:57
Попадай в ЕК по итогам сезона и играй в ЕК, а так - это все болтовня. Спартак не умеет играть в квалификациях, в чем все неоднократно убедились. Так ,что неизвестно как бы сыграл Спартак. Ну а поскольку он в ЕК не участвует, то и нет смысла о его возможностях рассуждать. Будем надеяться , что следующие игры с участием наших команд пройдут более успешно.
Всем здоровья.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
24 сентября 2020 в 22:52
А точно это он сказал?!!!!!!!!!!!!!!!!!!Странно!!!!!!!!
dimagas2
dimagas2
24 сентября 2020 в 22:43
    beefs
    beefs
    24 сентября 2020 в 22:43
    ах как жаль...
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