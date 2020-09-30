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Долгов и Ахъядов покинули «Томь»

30 сентября 2020, 09:13

Пресс-служба «Томи» сообщает, что нападающие Павел Долгов и Апти Ахъядов покинули клуб.

Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что еще летом «Томь» продлевала контракт с Долговым.

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КЭТиК
КЭТиК
30 сентября в 09:30
Придется идти во втордив.
Анпилкин
Анпилкин
30 сентября в 09:16
Будут приносить пользу в других клубах
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