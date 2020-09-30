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Суарес и Фати — претенденты на награду игроку месяца в Ла Лиге

30 сентября 2020, 18:40

Ла Лига на официальном сайте объявила имена футболистов, претендующих на приз лучшему игроку чемпионата по итогам сентября.

Список претендентов: Луис Суарес («Атлетико» — 2 гола, 1 голевой пас), Яго Аспас («Сельта» — 3 гола), Анссумане Фати («Барселона» — 2 гола), Серхио Каналес («Бетис» — 2 голевых паса), Микель Мерино («Реал Сосьедад» — 2 голевых паса), Хосе Луис Моралес («Леванте» — 3 гола, 1 голевой пас), Луис Милья («Гранада» — 1 гол).

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на сайте EA Sports по этой ссылке.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
30 сентября в 21:01
Пусть Аспасу отдадут.
Cympak-05
Cympak-05
30 сентября в 20:20
Дадут молодому Фати
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
30 сентября в 18:52
А где финтёр месси?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
30 сентября в 18:50
Суарес однозначно достоин, только перешел в новый клуб и уже показывает свое мастерство
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