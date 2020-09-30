Суарес и Фати — претенденты на награду игроку месяца в Ла Лиге

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30 сентября 2020, 18:40

Ла Лига на официальном сайте объявила имена футболистов, претендующих на приз лучшему игроку чемпионата по итогам сентября.

Список претендентов: («Атлетико» — 2 гола, 1 голевой пас), Яго Аспас («Сельта» — 3 гола), («Барселона» — 2 гола), Серхио Каналес («Бетис» — 2 голевых паса), Микель Мерино («Реал Сосьедад» — 2 голевых паса), Хосе Луис Моралес («Леванте» — 3 гола, 1 голевой пас), Луис Милья («Гранада» — 1 гол).

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на сайте EA Sports по этой ссылке.