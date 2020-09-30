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Сёмин: «Полностью согласен с тем, что Дзюбу признали лучшим игроком сезона»

30 сентября 2020, 21:54

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал признание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы лучшим игроком по итогам сезона-2019/20 в РПЛ.

Полностью согласен с тем, что Дзюбу признали лучшим игроком. Он конкретный человек, который делает разницу в очках и в счете. Все закономерно.

Сможет ли он стать лучшим в этом сезоне? А вы у него спросите. Он вам лучше скажет, лучше чувствует.

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kastites
kastites
01 октября в 00:30
Палыч молодец
post-navigator
post-navigator
30 сентября в 23:12
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    30 сентября в 22:30
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