Сёмин: «Полностью согласен с тем, что Дзюбу признали лучшим игроком сезона»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал признание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы лучшим игроком по итогам сезона-2019/20 в РПЛ.
Полностью согласен с тем, что Дзюбу признали лучшим игроком. Он конкретный человек, который делает разницу в очках и в счете. Все закономерно.
Сможет ли он стать лучшим в этом сезоне? А вы у него спросите. Он вам лучше скажет, лучше чувствует.
Ты должен - критиковать Зенит, и параллельно подмахивать спартаку.
Тебе это надо? Ты стоишь высоко по сочетанию хайп&экспириенс.
Ты знаешь Зенит как облупленный - но ты знаешь и спартак.
Как пелось в одной развеселой песенке: "Время решать - с кем ты!"
Ты должен - критиковать Зенит, и параллельно подмахивать спартаку.
Тебе это надо? Ты стоишь высоко по сочетанию хайп&экспириенс.
Ты знаешь Зенит как облупленный - но ты знаешь и спартак.
Как пелось в одной развеселой песенке: "Время решать - с кем ты!"