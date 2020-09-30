Сёмин: «Полностью согласен с тем, что Дзюбу признали лучшим игроком сезона»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал признание нападающего «Зенита» лучшим игроком по итогам сезона-2019/20 в РПЛ .

Полностью согласен с тем, что Дзюбу признали лучшим игроком. Он конкретный человек, который делает разницу в очках и в счете. Все закономерно.

Сможет ли он стать лучшим в этом сезоне? А вы у него спросите. Он вам лучше скажет, лучше чувствует.