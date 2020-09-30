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Федотов: «Матч „Зенита“ и „Спартака“ – расстрельный для Кукуяна»

30 сентября 2020, 17:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судей на матч 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

У Кукуяна за спиной всего 29 игр, но ни один серьёзный матч он не судил, даже не отработал ни одного московского дерби. Его самые серьёзные матчи – «Ростов» — «Зенит» и «Ахмат» — ЦСКА. В РПЛ он зашёл в сезоне-2016/2017, дебютировал 18 августа 2017 года, три года назад. Но тогда он отработал матч «Тосно» и СКА – практически матч ФНЛ.

Можно ли сказать, что для «Спартака» Кукуян – это лучший вариант? Если вспоминать, как в матче с «Амкаром» он не назначил очевидный пенальти в ворота «Спартака», то можно так говорить. Ещё была «Уфа», матч с «Рубином» в прошлом сезоне и кубковая встреча с «Ростовом». По этим матчам нельзя сказать, что Кукуян удачный или неудачный арбитр для «Спартака».

Кукуян берёт горлом, показывает характер. Возьмём матч «Ахмата» и «Урала» в прошлом туре: при назначении пенальти он кричал, доказывал что-то игрокам. Так он пытается надавить на них – наверное, это правильно. Плюс он старается им всё объяснять.

В целом назначение Кукуяна меня удивило. Матч спокойно мог судить Мешков, хотя ему дали «Уфу» с «Ротором». Мог бы отработать и Москалёв или Турбин. Сам я думал, что игру отдадут Мешкову. Матч «Зенита» и «Спартака» – расстрельный для Кукуяна. Любая ошибка в пользу «Зенита» или «Спартака» в этой игре подставит Кукуяна и Карасёва – их просто расстреляют и уничтожат.

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Все комментарии
karnager
karnager
01 октября в 00:12
После этого матча Кукуяна посадят на Кукуян))
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 сентября в 23:36, ред.
Питерские ноют до сих пор про 10 чемпионств Спартака в ЧР)...почти 30 лет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Footbolista (раскрыть)
30 сентября в 23:06
Питерские не ноют. А даже если и слегка поворчат, то без истерии на месяц...
oFANATo
oFANATo ответ cska1948 (раскрыть)
30 сентября в 22:18, ред.
Кукуяна спасет только ничейный результат в этом матче.
Конфедерат
Конфедерат
30 сентября в 21:45
Зенит на выезде да ещё и при участии спартаковского арбитра. Будет трудно, но Зенит победит.
Сп62
Сп62
30 сентября в 20:47
Судейство, как и любая творческая работа, без ошибок не бывает. Вопрос в том, какие ошибки. Надеююсь, что ошибок, повлиявших впрямую на результат, судьи не допустят. От души желаю этого им и себе тоже.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
30 сентября в 20:20
А причём тут Кукуян ? От него ничего не зависит ! На электрический стул Карасёв если что сядет , ВАР ведь в его руках !!!! Так что ,главным надо называть того ,кто на ВАР , а Кукуян - просто "судья в поле " !!! ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
30 сентября в 20:15
Застрелится в судейской перед игрой ! Выход всегда есть ! ))))
leopit
leopit
30 сентября в 19:44
    cska vperiod
    cska vperiod
    30 сентября в 19:43
    Ещё один пойдёт на полиграфф.
    12й игрок
    12й игрок
    30 сентября в 19:40
    Великолепный предлагает 😂
    bojarind
    bojarind
    30 сентября в 19:28
      bojarind
      bojarind
      30 сентября в 19:27
        112910415
        112910415
        30 сентября в 18:40
        трудно будет, но матёрый Карасёв подстрахует !
        вполне допускаю, что обойдутся без скандалов !
        cska1948
        cska1948
        30 сентября в 18:37
        Судейство матча СпаМ - Зенит для любого арбитра электрический стул! С одной стороны Фкдун, с другой Дюков. Интересно, как выкрутится из этой ситуации Кукуян?
        Footbolista
        Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        30 сентября в 18:23, ред.
        Как бы после матча Медведев его не попросил на полиграф сходить)...или питерские уверены, что против Зенита ошибок не будет?)...
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен ответ Footbolista (раскрыть)
        30 сентября в 18:19
        Было бы неплохо. Федун попросит на полиграф, а у него уже схожено ;)
        И спрафка имеется, что честный фраер...
        VV V
        VV V
        30 сентября в 18:17
        Перед матчем надо проверить все подозрительные транзакции от Газпрома частным лицам и конторам однодневкам, с большой доли вероятности, что Кукуян уже придумал схему получения денежных средств от государственного газового монополиста.
        Footbolista
        Footbolista
        30 сентября в 18:14
        "Любая ошибка в пользу «Зенита» или «Спартака» в этой игре подставит Кукуяна и Карасёва – их просто расстреляют и уничтожат"...

        Footbolista
        Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        30 сентября в 18:05, ред.
        Чтобы подстраховаться Кукуяну надо сходить на полиграф до матча...и в церковь заглянуть заодно...покаяться...
        ошалевший
        ошалевший ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        30 сентября в 18:05
        ну если очки дарить будут как почти во всех играх,то тут к гадалке не ходи что чемпионом станет,по правилам минифутбола зениту можно играть же
        sv_1969
        sv_1969
        30 сентября в 17:58
        Растрельный это он пошутил))
        4RT
        4RT
        30 сентября в 17:54
        Суди нормально и не ссы
        oFANATo
        oFANATo
        30 сентября в 17:54
        Предлагаю Кукуяну и Карасёву отсудить на ничейный результат. И не расстреляют и конкурентам будет на руку.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        30 сентября в 17:53, ред.
        Обычный матч за 3 очка....а разговоров то....
        Можно подумать 30-й тур...при равенстве очков...
        Как будто Зенит станет сильней если 4-й раз подряд выиграет у Спартака....
        Или Спартак станет чемпионом одержав победу...))

        Всем уже наверно всё равно...каким способом Кашшаи загладит вину перед Федуном за многочисленные ошибки конца прошлого сезона.....
        Зенит на сегодня самая сильная команда......с Кукуяном на поле или без.....и скорей всего опять будет чемпионом по результату всех игр первенства......
        mortid
        mortid
        30 сентября в 17:44
        Прямо с уст снял, про электрический стул :D Так их, демонов :D
        МапС
        МапС
        30 сентября в 17:43
        Решения Карасев будет принимать, или наВАРивать.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        30 сентября в 17:34
        На полиграфе стул уже готов. И провода от розетки к нему присоединены тоже...
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        30 сентября в 17:27
        Да пусть устроят замес,без разницы кто выиграет!!!!!!!!!К РПЛ сейчас ,кроме как равнодушно,относиться не получается,ввиду того,какие результаты мы показываем!!!!!!!Деградация на лицо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Legend 6
        Legend 6
        30 сентября в 17:26
        Это будет последний матч Кукуяна в Премьер лиге, если не накукуянит парочку голов для Зенита.
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