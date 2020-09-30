Федотов: «Матч „Зенита“ и „Спартака“ – расстрельный для Кукуяна»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судей на матч 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».
У Кукуяна за спиной всего 29 игр, но ни один серьёзный матч он не судил, даже не отработал ни одного московского дерби. Его самые серьёзные матчи – «Ростов» — «Зенит» и «Ахмат» — ЦСКА. В РПЛ он зашёл в сезоне-2016/2017, дебютировал 18 августа 2017 года, три года назад. Но тогда он отработал матч «Тосно» и СКА – практически матч ФНЛ.
Можно ли сказать, что для «Спартака» Кукуян – это лучший вариант? Если вспоминать, как в матче с «Амкаром» он не назначил очевидный пенальти в ворота «Спартака», то можно так говорить. Ещё была «Уфа», матч с «Рубином» в прошлом сезоне и кубковая встреча с «Ростовом». По этим матчам нельзя сказать, что Кукуян удачный или неудачный арбитр для «Спартака».
Кукуян берёт горлом, показывает характер. Возьмём матч «Ахмата» и «Урала» в прошлом туре: при назначении пенальти он кричал, доказывал что-то игрокам. Так он пытается надавить на них – наверное, это правильно. Плюс он старается им всё объяснять.
В целом назначение Кукуяна меня удивило. Матч спокойно мог судить Мешков, хотя ему дали «Уфу» с «Ротором». Мог бы отработать и Москалёв или Турбин. Сам я думал, что игру отдадут Мешкову. Матч «Зенита» и «Спартака» – расстрельный для Кукуяна. Любая ошибка в пользу «Зенита» или «Спартака» в этой игре подставит Кукуяна и Карасёва – их просто расстреляют и уничтожат.
вполне допускаю, что обойдутся без скандалов !
вполне допускаю, что обойдутся без скандалов !
И спрафка имеется, что честный фраер...
И спрафка имеется, что честный фраер...
https://youtu.be/gyHM8IrVnC8
Можно подумать 30-й тур...при равенстве очков...
Как будто Зенит станет сильней если 4-й раз подряд выиграет у Спартака....
Или Спартак станет чемпионом одержав победу...))
Всем уже наверно всё равно...каким способом Кашшаи загладит вину перед Федуном за многочисленные ошибки конца прошлого сезона.....
Зенит на сегодня самая сильная команда......с Кукуяном на поле или без.....и скорей всего опять будет чемпионом по результату всех игр первенства......
Можно подумать 30-й тур...при равенстве очков...
Как будто Зенит станет сильней если 4-й раз подряд выиграет у Спартака....
Или Спартак станет чемпионом одержав победу...))
Всем уже наверно всё равно...каким способом Кашшаи загладит вину перед Федуном за многочисленные ошибки конца прошлого сезона.....
Зенит на сегодня самая сильная команда......с Кукуяном на поле или без.....и скорей всего опять будет чемпионом по результату всех игр первенства......