Федотов: «Матч „Зенита“ и „Спартака“ – расстрельный для Кукуяна»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судей на матч 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

У Кукуяна за спиной всего 29 игр, но ни один серьёзный матч он не судил, даже не отработал ни одного московского дерби. Его самые серьёзные матчи – «Ростов» — «Зенит» и «Ахмат» — ЦСКА . В РПЛ он зашёл в сезоне-2016/2017, дебютировал 18 августа 2017 года, три года назад. Но тогда он отработал матч «Тосно» и СКА – практически матч ФНЛ .

Можно ли сказать, что для «Спартака» Кукуян – это лучший вариант? Если вспоминать, как в матче с «Амкаром» он не назначил очевидный пенальти в ворота «Спартака», то можно так говорить. Ещё была «Уфа», матч с «Рубином» в прошлом сезоне и кубковая встреча с «Ростовом». По этим матчам нельзя сказать, что Кукуян удачный или неудачный арбитр для «Спартака».

Кукуян берёт горлом, показывает характер. Возьмём матч «Ахмата» и «Урала» в прошлом туре: при назначении пенальти он кричал, доказывал что-то игрокам. Так он пытается надавить на них – наверное, это правильно. Плюс он старается им всё объяснять.

В целом назначение Кукуяна меня удивило. Матч спокойно мог судить Мешков, хотя ему дали «Уфу» с «Ротором». Мог бы отработать и Москалёв или Турбин. Сам я думал, что игру отдадут Мешкову. Матч «Зенита» и «Спартака» – расстрельный для Кукуяна. Любая ошибка в пользу «Зенита» или «Спартака» в этой игре подставит Кукуяна и Карасёва – их просто расстреляют и уничтожат.