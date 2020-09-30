Радимов: «Мне не очень нравится, как „Краснодар“ играет на выезде»

Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящий матч «Краснодара» в ответной игре квалификации Лиги чемпионов против ПАОКа.

Если честно, мне не очень нравится, как «Краснодар» играет на выезде. Сейчас не так много зрителей на трибунах, как раньше, но менталитет «быков» от этого не очень изменился — в гостях они играют, к сожалению, плохо. Мне во всяком случае не нравится. Поэтому, боюсь, что шансов у них меньше, чем у ПАОКа. Греки, правда, на ахти командой оказались. Но если «Краснодар» хочет на что-то серьезное претендовать, в гостях надо менять менталитет.

Должна быть психология победителей, которая подразумевает — какая разница, где играть, дома или на выезде. Понятно, что какие-то нюансы в связи с игрой в гостях есть. Перелеты, другой стадион и так далее. «Краснодар» старается играть в свой футбол, но на чужом поле он пока выглядит более осторожным.