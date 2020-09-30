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Радимов: «Мне не очень нравится, как „Краснодар“ играет на выезде»

30 сентября 2020, 15:25
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал предстоящий матч «Краснодара» в ответной игре квалификации Лиги чемпионов против ПАОКа.

Если честно, мне не очень нравится, как «Краснодар» играет на выезде. Сейчас не так много зрителей на трибунах, как раньше, но менталитет «быков» от этого не очень изменился — в гостях они играют, к сожалению, плохо. Мне во всяком случае не нравится. Поэтому, боюсь, что шансов у них меньше, чем у ПАОКа. Греки, правда, на ахти командой оказались. Но если «Краснодар» хочет на что-то серьезное претендовать, в гостях надо менять менталитет.

Должна быть психология победителей, которая подразумевает — какая разница, где играть, дома или на выезде. Понятно, что какие-то нюансы в связи с игрой в гостях есть. Перелеты, другой стадион и так далее. «Краснодар» старается играть в свой футбол, но на чужом поле он пока выглядит более осторожным.

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Сп62
Сп62
30 сентября в 20:52
Надо менять менталитет. А как? Как будто это костюм, взял и поменял. Если Радимов знает как, то подсказал бы.
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 16:19
На выезде Краснодар играет безобразно плохо.
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 15:59
Можно подумать , что кому то нравится как играет Зенит - 2??? Так хорошо играет , что совсем потерялся, сразу и не найдешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 сентября в 15:36
Трудно не согласиться, но игра покажет.
Возможно, быки сумеют настроиться на игру как на последний бой. Тогда можно будет увидеть чудо - 3 наших команды в ЛЧ. В ближайшие года 3-4 такое нам не светит...
Faustello
Faustello
30 сентября в 15:28
Тут я с Булановым соглашусь!
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