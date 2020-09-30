Дюков: «Расходы РФС выросли из-за пандемии коронавируса»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что расходы организации выросли на фоне пандемии коронавируса.

Не могу сказать, что нет никаких трудностей, из-за коронавируса выросли наши расходы, в том числе, если мы говорим об организации судейства. С другой стороны, ряд партнерских договоренностей по понятным причинам не состоялись. Те партнеры, с которыми мы вошли в пандемию, не вышли с предложениями о пересмотре договоренностей. Ситуация сложная, но не критическая.

Коммерческие доходы? 7 млрд рублей — это с учетом доходов от матчей со зрителями, от проведения чемпионата Европы. Ничего критического не произошло, наши партнеры выполняют обязательства. Не ошибусь, если скажу, что по сравнению с 2019 годом доходы от партнеров увеличились.