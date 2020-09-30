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Дюков: «Расходы РФС выросли из-за пандемии коронавируса»

30 сентября 2020, 15:04

Президент РФС Александр Дюков заявил, что расходы организации выросли на фоне пандемии коронавируса.

Не могу сказать, что нет никаких трудностей, из-за коронавируса выросли наши расходы, в том числе, если мы говорим об организации судейства. С другой стороны, ряд партнерских договоренностей по понятным причинам не состоялись. Те партнеры, с которыми мы вошли в пандемию, не вышли с предложениями о пересмотре договоренностей. Ситуация сложная, но не критическая.

Коммерческие доходы? 7 млрд рублей — это с учетом доходов от матчей со зрителями, от проведения чемпионата Европы. Ничего критического не произошло, наши партнеры выполняют обязательства. Не ошибусь, если скажу, что по сравнению с 2019 годом доходы от партнеров увеличились.

Ранее Александр Дюков заявил, что присутствие болельщиков на футбольных матчах не ухудшает эпидемиологическую обстановку в регионах России.

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Footbolista
Footbolista
30 сентября в 15:22
Коронавирус сьел все деньги...по версии Дюкова...
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 15:20
Проблема не в вирусе,а разумной реакции на него власть предержащих.Начинается вторая серия маразма.А Митрофан МедвеДюков должен жрать поменьше,с целью экономии.
Q-J-G
Q-J-G
30 сентября в 15:17
Расходы растут, доходы "падают", коронавирус не отступает, проблема мирового масштаба.
Вместо вакцины, которая бы защитила человечество, читаем ежедневную неутешительную статистику... Остаётся надеяться и верить, что всё, что связано с коронавирусом, образуется...
Q-J-G
Q-J-G
30 сентября в 15:05
да это и так понятно...
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