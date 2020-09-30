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Евсеев: «Мы услышали, что республика с нами, что „Уфу“ не бросят»

30 сентября 2020, 19:36

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в инстаграме рассказал о тренировке команды после встречи с властями Республики.

Провели сегодня тренировку. Вроде бы обычную, очередную. Но в то же время и нет. Встреча, которая была вчера у команды с руководством республики, изменила настроение. Мы услышали, что республика с нами. Что за команду переживают, что её не бросят.

Важно, что друг другу были сказаны нужные слова. Иногда резкие. Откровенные. Спасибо Ростиславу Мурзагулову за этот своевременный разговор, спасибо главе республики за его заботу об «Уфе». Ждём встречу с Радием Фаритовичем, должна состояться в ближайшее время.

Провели сегодня тренировку. Вроде бы обычную, очередную. Но в то же время и нет. Встреча, которая была вчера у команды с руководством республики, изменила настроение. Мы услышали, что республика с нами. Что за команду переживают, что ее не бросят. Важно, что друг другу были сказаны нужные слова. Иногда резкие. Откровенные. Спасибо Ростиславу Мурзагулову за этот своевременный разговор, спасибо Главе республики за его заботу об «Уфе». Ждём встречу с Радием Фаритовичем, должна состояться в ближайшее время. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

В турнирной таблице уфимская команда занимает 14-ю строчку, имея в активе 5 очков. Накануне «Уфа» потерпела разгромное поражение от «Зенита» в 9-м туре РПЛ со счетом 0:6.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 20:46
Терь Уфа будет цвести и пахнуть!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сп62 (раскрыть)
30 сентября в 20:31
Доктор сказал - в морг ,значит в морг ! )))))
Сп62
Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
30 сентября в 20:30
Газизов в ФНЛ не хочет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
30 сентября в 20:22
Не переживай ты так ,Вадим ! Немного уже осталось - скоро Газизов к тебе вернётся !
sir_Alex
sir_Alex
30 сентября в 19:58
Вадику похудеть бы не мешало.
bojarind
bojarind
30 сентября в 19:53
Когдя тебя свинью жирную погонят?
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 19:39
это как раз самое главное)))
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