Евсеев: «Мы услышали, что республика с нами, что „Уфу“ не бросят»

Главный тренер «Уфы» на своей странице в инстаграме рассказал о тренировке команды после встречи с властями Республики.

Провели сегодня тренировку. Вроде бы обычную, очередную. Но в то же время и нет. Встреча, которая была вчера у команды с руководством республики, изменила настроение. Мы услышали, что республика с нами. Что за команду переживают, что её не бросят.

Важно, что друг другу были сказаны нужные слова. Иногда резкие. Откровенные. Спасибо Ростиславу Мурзагулову за этот своевременный разговор, спасибо главе республики за его заботу об «Уфе». Ждём встречу с Радием Фаритовичем, должна состояться в ближайшее время.