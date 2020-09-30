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Дюков об избиении арбитра Широковым: «Суд вынесет справедливое решение»

30 сентября 2020, 18:31

Президент РФС Александр Дюков высказал свое мнение об избиении арбитра Никиты Данченкова экс-футболистом сборной России Романом Широковым.

Широкова я давно и хорошо знаю, продолжаю с ним общаться и после завершения карьеры. Мне жаль, что он совершил такой поступок. Мне сложно давать оценки, я не погружался в это дело.

Исходя из того, какая информация поступает, понятно, что он совершил проступок. Суд разберется и вынесет справедливое решение.

Романа я знаю давно, он эмоциональный человек, часто эмоционально реагирует. Это, конечно, не дает оснований для такого поведения. Думаю, выводы он уже сделал.

Широков избил Данченкова во время матча Московского Кубка Селебрити между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного».

Позднее в отношении Широкова возбудили дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Защита Данченкова добивается переквалификации дела на покушение на убийство.

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kastites
kastites
01 октября в 00:29
Лет на 5 сядет Широков
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
30 сентября в 22:04
Когда было в стране справедливое решение суда?
Сп62
Сп62
30 сентября в 20:35
А кто знает, какое решение справедливое. Я даже для себя этого не могу решить.
Little Caprice
Little Caprice
30 сентября в 20:30
"Суд разберется и вынесет справедливое решение" - если это произойдёт, то это будет первый случай в истории современной России :)
alex074
alex074
30 сентября в 20:09
Будет справедливо, если Широков присядет на чуток...всё остальное фальш и подкуп
25процентный клоун
25процентный клоун
30 сентября в 19:56
Романа я знаю давно, вместе судей подкупали
Bладимиp
Bладимиp
30 сентября в 19:23
    VAN ARM
    VAN ARM
    30 сентября в 19:21
    можно и нетерпимость к сексуальным меньшинствам ему пришить))))))))))))))))
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