Дюков об избиении арбитра Широковым: «Суд вынесет справедливое решение»

Президент РФС Александр Дюков высказал свое мнение об избиении арбитра Никиты Данченкова экс-футболистом сборной России .

Широкова я давно и хорошо знаю, продолжаю с ним общаться и после завершения карьеры. Мне жаль, что он совершил такой поступок. Мне сложно давать оценки, я не погружался в это дело.

Исходя из того, какая информация поступает, понятно, что он совершил проступок. Суд разберется и вынесет справедливое решение.

Романа я знаю давно, он эмоциональный человек, часто эмоционально реагирует. Это, конечно, не дает оснований для такого поведения. Думаю, выводы он уже сделал.