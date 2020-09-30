Дюков об избиении арбитра Широковым: «Суд вынесет справедливое решение»

Президент РФС Александр Дюков высказал свое мнение об избиении арбитра Никиты Данченкова экс-футболистом сборной России Романом Широковым.
Широкова я давно и хорошо знаю, продолжаю с ним общаться и после завершения карьеры. Мне жаль, что он совершил такой поступок. Мне сложно давать оценки, я не погружался в это дело.
Исходя из того, какая информация поступает, понятно, что он совершил проступок. Суд разберется и вынесет справедливое решение.
Романа я знаю давно, он эмоциональный человек, часто эмоционально реагирует. Это, конечно, не дает оснований для такого поведения. Думаю, выводы он уже сделал.
Широков избил Данченкова во время матча Московского Кубка Селебрити между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного».
Позднее в отношении Широкова возбудили дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Защита Данченкова добивается переквалификации дела на покушение на убийство.