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Гендир «Зенита»: «Про наших игроков из списка 33 лучших можно писать поэмы»

30 сентября 2020, 20:40

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал попадание десяти игроков петербургского клуба в число 33 лучших футболистов РПЛ прошлого сезона.

33 лучших игрока нашего чемпионата имеют под собой долгую историю. Я даже сбиваюсь со счета, сколько игроков у нас на первых позициях, сколько всего в списке. В общей сложности 10, плюс главный тренер. Это отражает то, как сыграл «Зенит» в прошлом сезоне, выиграв три титула — чемпионат, кубок и суперкубок.

Каждый, кто выходил на поле в основе или выходил на замену, внес вклад. Их заслуги оценены. Кто бы ни был — защитник, полузащитник или нападающий, они сделали все возможное, чтобы команда стала той, какая она есть сейчас и, надеюсь, продолжит оставаться такой. Про каждого футболиста, который вошел в этот список, можно долго рассказывать, делать обзоры, писать поэмы.

И игрокам это нравится, и болельщикам. Считаю, что игра и заслуги наших футболистов оценены по достоинству.

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4RT
4RT ответ Союзник противников (раскрыть)
02 октября в 02:17
"Гудрый Мудвин"
протон1
протон1
30 сентября в 23:30
это не те 33 которых в белоруссии поймали?)))
Заполярный
Заполярный
30 сентября в 23:04
У Петросяна вырос очень сильный конкурент
Союзник противников
Союзник противников ответ 4RT (раскрыть)
30 сентября в 23:00
"Иван Сусанин-2"?
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 22:58
Очевидно поэму "Лука Мудищев"???
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
30 сентября в 22:01, ред.
До ЛЧ всегда так. А там стабильно четвёртое место в группе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
30 сентября в 21:45
Весьма пикантно будет выглядеть поэма , скорее даже сказка, начинающаяся словами " Жили были Азмун да Дзюба, жили они не то, чтобы дружно, но общались тесно...." Дальше каждый продолжит сам....
ALEX26659
ALEX26659
30 сентября в 21:36
    ermak6848
    ermak6848
    30 сентября в 21:32
    можно под А Пушкина соченить что либо..
    Caniggia
    Caniggia
    30 сентября в 21:29
    После ЛЧ Зениту только некролог актуален.
    andre_can
    andre_can
    30 сентября в 21:29
    Зенит выиграл в прошлом сезоне всё в России, а неудачники только завидуют и, типо, снимаются!
    4RT
    4RT
    30 сентября в 21:18
    Про Медведева пора оперу писать )))))
    cska1948
    cska1948
    30 сентября в 21:15
    "...Кто бы ни был — защитник, полузащитник или нападающий, они сделали все возможное..."
    ------------------
    М.Кержакову надо в игре со СпаМом пропустить мяча ТРИ, чтобы Медведев понял, что и от игры вратаря тоже кое что зависит.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    30 сентября в 21:14
    Поэмы?
    После ЛЧ скорее всего придется писать драму,а не поэмы..(
    Schaytan
    Schaytan
    30 сентября в 21:06
    После ЛЧ напишите поэму
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    30 сентября в 21:05
    Надеемся собрать 11 первых мест!
    STVA 1
    STVA 1
    30 сентября в 20:48
    bojarind
    bojarind
    30 сентября в 20:48
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      30 сентября в 20:42
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