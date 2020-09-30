Гендир «Зенита»: «Про наших игроков из списка 33 лучших можно писать поэмы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал попадание десяти игроков петербургского клуба в число 33 лучших футболистов РПЛ прошлого сезона.

33 лучших игрока нашего чемпионата имеют под собой долгую историю. Я даже сбиваюсь со счета, сколько игроков у нас на первых позициях, сколько всего в списке. В общей сложности 10, плюс главный тренер. Это отражает то, как сыграл «Зенит» в прошлом сезоне, выиграв три титула — чемпионат, кубок и суперкубок.

Каждый, кто выходил на поле в основе или выходил на замену, внес вклад. Их заслуги оценены. Кто бы ни был — защитник, полузащитник или нападающий, они сделали все возможное, чтобы команда стала той, какая она есть сейчас и, надеюсь, продолжит оставаться такой. Про каждого футболиста, который вошел в этот список, можно долго рассказывать, делать обзоры, писать поэмы.

И игрокам это нравится, и болельщикам. Считаю, что игра и заслуги наших футболистов оценены по достоинству.