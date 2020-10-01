Семак: «„Спартак“ стал сильнее. Команда очень серьёзная»

Наставник «Зенита» порассуждал о предстоящем матче против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ .

Игра принципиальная. Всегда матчи против «Спартака» носят особенный характер. Но это такая же игра, и за нее тоже дается три очка. Интереса добавляет то, что обе команды сейчас идут наверху турнирной таблицы. И с точки зрения принципиальности, и с точки зрения турнирного положения эта игра очень интересна.

К сожалению, никто из травмированных на сегодняшний день не занимался в общей группе. Сегодня будем тестировать, проверять, кто в каком состоянии, и уже завтра примем решение, кто будет готовиться к матчу.

Нет такого понятия — «проще» или «легче». Все команды сложные. Естественно, мы должны разбирать игру соперника, но прежде всего отталкиваться от своей игры, чтобы прогрессировать и двигаться вперед.

«Спартак» стал сильнее, практически во всех компонентах, я об этом уже говорил. Команда очень серьезная. Прибавили во всем: и в прессинге, и в контроле. Игра команды смотрится сбалансированно и хорошо.