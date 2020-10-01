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Семак: «„Спартак“ стал сильнее. Команда очень серьёзная»

01 октября 2020, 15:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак порассуждал о предстоящем матче против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ.

Игра принципиальная. Всегда матчи против «Спартака» носят особенный характер. Но это такая же игра, и за нее тоже дается три очка. Интереса добавляет то, что обе команды сейчас идут наверху турнирной таблицы. И с точки зрения принципиальности, и с точки зрения турнирного положения эта игра очень интересна.

К сожалению, никто из травмированных на сегодняшний день не занимался в общей группе. Сегодня будем тестировать, проверять, кто в каком состоянии, и уже завтра примем решение, кто будет готовиться к матчу.

Нет такого понятия — «проще» или «легче». Все команды сложные. Естественно, мы должны разбирать игру соперника, но прежде всего отталкиваться от своей игры, чтобы прогрессировать и двигаться вперед.

«Спартак» стал сильнее, практически во всех компонентах, я об этом уже говорил. Команда очень серьезная. Прибавили во всем: и в прессинге, и в контроле. Игра команды смотрится сбалансированно и хорошо.

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Все комментарии
aleksandr tsekanovskiy
aleksandr tsekanovskiy
03 октября в 04:59
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    01 октября в 19:43
      протон1
      протон1
      01 октября в 19:21
      я за спартак буду болеть хоть и не моя команда.
      112910415
      112910415
      01 октября в 19:06
      да, неплохая команда .. )
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3 ответ mortid (раскрыть)
      01 октября в 18:29
      Ну его жэ только что признали лучшим игроком тысячялетия!
      12й игрок
      12й игрок
      01 октября в 17:58
      Не ссы в компот Богданыч! Твои сильнее.
      mortid
      mortid ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      01 октября в 17:36
      По моему уже все узнали, по играм в ЛЧ прошлого сезона :D Деревяшка идущая на пролом, без техники, без мысли.
      andrefino13
      andrefino13
      01 октября в 17:18
      Купят ли судьи яхты после матча, вот в чём вопрос...))) Не забуду фотку Вилкова на яхте, с сигарой, после матча Зенита, не помню кто прикололся.)))
      Grabovsky
      Grabovsky ответ Justas Weiss7 (раскрыть)
      01 октября в 17:10
      Жеребьевка сегодня в 18:00 по мск. 0:0 не не будет это точно
      kolpino08
      kolpino08 ответ Justas Weiss7 (раскрыть)
      01 октября в 16:47
      Спартак и Зенит на 0 не играют))
      можно смело ставить, что хотя бы 1 мяч будет забит.
      Justas Weiss7
      Justas Weiss7
      01 октября в 16:44
      Семак как всегда дипломатичен. понятно что Зенит сильнее но на Кубок Спартак играл визуально на равных. завтра у питерцев жеребьёвка ЛЧ и психологически они будут более мотивированы. футбалёры в отличии от болел чувствуют градацию и если на первых минутах Спартак не дрогнет будет жесть. прогноз 0:0
      VAN ARM
      VAN ARM
      01 октября в 16:42
      цену набивает)))) стыдно должно быть))
      stavr74
      stavr74
      01 октября в 16:26
      соломку стелит себе в случае проигрыша
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      01 октября в 16:25
      Наконецто мы узнаем чего стоит Зюба!
      PiterGrad
      PiterGrad
      01 октября в 16:22
      надеюсь Зенит проиграет этим...и начнется конец тренерской карьеры семака в нашем клубе. отстойный футбол а ля киньдзюбе надоел
      Juve14
      Juve14
      01 октября в 16:02
        ermak6848
        ermak6848
        01 октября в 15:39
        фк " ЗЕНИТ " на подъёме - поэтому выиграют...
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        01 октября в 15:32
        спартак - гарантия качества и низкие цены.
        drug01
        drug01
        01 октября в 15:25
        Значит будет ничья....
        LOpp
        LOpp
        01 октября в 15:24
        похвала от Великого тренера Семака бесценна!
        мы на правильно пути.
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