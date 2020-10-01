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Геркус: «Два года назад Миранчуки отказались переходить в топ-клуб АПЛ»

01 октября 2020, 14:46

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус признался, что в прошлом братья Миранчуки могли перейти в английский клуб.

При мне к Алексею Миранчуку был интерес из Европы? Да, причем от многих клубов. В основном из Англии. Там был один топ-клуб, который интересовался двумя братьями. Но мы спросили сторону игроков, они ответили: «Англия не интересна». А так была бы хорошая сделка за хорошие деньги.

Смотрите, как это обычно делается. Сначала мы спрашиваем игрока, интересно ли ему предложение. Дальше я поднимаю вопрос на совете директоров. Глядя на клуб, мы понимаем, какая сумма может быть. Конкретных цифр никогда нет.

За двоих, думаю, около 30 миллионов евро. Это вопрос переговоров и огромного количества обстоятельств. Вы можете пять миллионов в одну сторону качнуть, пять в другую. Но ниже 25 миллионов цифра бы точно не упала. Потому что смысла нет.

То есть эта та ситуация, когда даже имя топ-клуба не работает? Даже если это условный «Тоттенхэм»? Там даже интереснее клуб был. Это был бы трансфер-трансфер. Прям красота. Это крутая возможность для игрока, но и вызов очень страшный. Игрок, может, думает: «Я могу стать разочарованием для себя, для общественности». Это тяжело. Это было два года назад. Сейчас они заматерели, позабивали «Ювентусу». А тогда это был риск. И, конечно, в 23 года многие думают: зачем вообще, а если не получится? Это такая штука. Нельзя рассуждать за них. Мы не были на их месте и никогда не будем. Черт знает, как в этом возрасте рассуждаешь?

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
01 октября в 18:37
и правильно выбрали игру а не лавку))
Grabovsky
Grabovsky
01 октября в 16:06
Почему то другие европейские футболисты и в 18 лет не боятся перейти в другой клуб другую страну. Это только у нас все боятся бабло потерять. Если талантлив то шанс будет играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 15:49
Печально это все...
Juve14
Juve14
01 октября в 15:00
В пьяном угаре наверно приснилось, любят в россии все приукрашивать)
ДСА
ДСА
01 октября в 14:58
Может и хорошо что не перешли, а то зачахли бы там.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 14:47
Значит ждап италию ..
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