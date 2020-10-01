Медведев — о матче против «Спартака»: «Надо предвкушать интересный футбол»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев порассуждал о предстоящем матче 10-го тура РПЛ против «Спартака». Также функционер отреагировал на последние трансферные слухи вокруг клуба.

Команда готовится к дерби. Думаю, будет интересный матч. Этот поединок определит лидера перед уходом на перерыв. Надо предвкушать интересный футбол. Символизм перчатки Газизова? Надо спрашивать тех, кто ее собирался бросать и бросил. Может, она летит где-нибудь, поэтому это вопрос не по адресу.

Интерес к Эктору Эррере и Родриго Де Паулю? Я на теоретические вопросы не отвечаю, давайте дождемся закрытия европейского трансферного окна и тогда будем уже говорить.