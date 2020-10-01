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Медведев — о матче против «Спартака»: «Надо предвкушать интересный футбол»

01 октября 2020, 14:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев порассуждал о предстоящем матче 10-го тура РПЛ против «Спартака». Также функционер отреагировал на последние трансферные слухи вокруг клуба.

Команда готовится к дерби. Думаю, будет интересный матч. Этот поединок определит лидера перед уходом на перерыв. Надо предвкушать интересный футбол. Символизм перчатки Газизова? Надо спрашивать тех, кто ее собирался бросать и бросил. Может, она летит где-нибудь, поэтому это вопрос не по адресу.

Интерес к Эктору Эррере и Родриго Де Паулю? Я на теоретические вопросы не отвечаю, давайте дождемся закрытия европейского трансферного окна и тогда будем уже говорить.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответ порт (раскрыть)
01 октября в 19:23
    shlomo
    shlomo ответ oFANATo (раскрыть)
    01 октября в 18:48
    Будем считать, как "культурная столица"....:))))
    oFANATo
    oFANATo ответ shlomo (раскрыть)
    01 октября в 18:15
    В России только одна столица и это Москва!!!!
    Eddja
    Eddja
    01 октября в 16:24
      shlomo
      shlomo
      01 октября в 14:50
      Ну что "Дерби двух столиц" и сойдутся лидеры Спартак и Зенит (Российское классико, которое ведёт начало с самого первого чемпионата СССР и между этими командами сыграно полторы сотни матчей)....красно-белые при Тедеско на данный момент показывает лучший футбол за последние 2-3 сезона, команда находится в оптимальном состоянии, учитывая "физику" и игровой тонус... Питерцы перед Спартаком размялись дома на Уфе 6-0 с хет триком Дзюбы (и чтобы это не сыграло злую шутку, что такая крупная победа не расслабила бы подопечных Семака)... этот матч покажет каковы чемпионские амбиции у Спартака ! Зенит вряд ли захочет во второй раз уходить на перерыв сборных в роли догоняющего....одним словом ЗАРУБА!!!!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      01 октября в 14:43
      Будет заруба за временное первое место...
      порт
      порт
      01 октября в 14:42
      КБ уже подготовили черновик о переигровке матча, и об отправке судьи на полиграф.
      David Young
      David Young
      01 октября в 14:18
      Матч должен получится интересным.
      Petergoff
      Petergoff
      01 октября в 14:17
      Да обычный матч, как обычно Зенит победит.
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