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Быстров: «„Краснодар“ играл вдесятером. Клубу нужен нападающий»

01 октября 2020, 10:00
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров после победы «быков» над ПАОКом (2:1) и выхода в групповой этап Лиги чемпионов призвал владельца российского клуба Сергея Галицкого купить нападающего на место Маркуса Берга.

Надо отметить, что «Краснодар» играл вдесятером на чужом поле с хорошей командой. Пацаны выдержали, потому что нападающий отсутствовал у «Краснодара». Я просто не понимал, как они забьют те 2 гола, о которых я говорил перед эфиром. Кабелла в порядке у них. Поэтому, Сергей Николаевич [Галицкий], купите, пожалуйста, нападающего. Такого нападающего, который может принести результат. В Лиге чемпионов Берга будет недостаточно, и мы это видели в игре с ПАОКом.

Вышел Смольников и усилил, но скамейки нет. Если захотеть, то можно купить нападающего под Лигу чемпионов. Берг до 70-й минуты один раз скинул мяч грудью. Я понимаю, что у него травма, но если мы хотим видеть «Краснодар» уверенным в Лиге чемпионов, то обязательно нужен форвард.

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Землянин
Землянин
01 октября в 21:13
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протон1
протон1
01 октября в 19:39
тренер бы не помешал быкам
протон1
протон1
01 октября в 19:38
так у них вроде есть напы. и вроде один травмирован
ekliziast
ekliziast
01 октября в 16:57
Пусть берут Погрябняка , он сейчас свободен , да и Заболотный согласится перейти , фарм отпустит.
marvel777
marvel777
01 октября в 13:21
компания была вчера мега тошнотная,Чердак,Губерниев и Быстров - пожалуй хуже некуда
Союзник противников
Союзник противников
01 октября в 12:11
Единственный человек,кого может тронуть призыв Быстрова-это его жена,да и то-предположительно.А может и ответ последовать:Брысь под лавку!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 11:53, ред.
Быстрову мало что Краснодар проходит ПАОК - 4:2....
Идёт на втором месте по забитым мячам в чемпионате....

Ему надо чтоб Краснодар всех обыгрывал 12:0.....
А то что Берг вчера за матч больше отработал в защите чем Быстров за все 3 года в Краснодаре - ему не важно....
cska vperiod
cska vperiod
01 октября в 11:41
Снова умничает этот болтун.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
01 октября в 11:38
Берг не всегда играл напа, расскажите ему об этом )))
Правый защ Смольников играл и там и тут)))
"физрук" Муссаев обыграл греков по стратегии)))
alex074
alex074
01 октября в 11:29, ред.
Если так рассуждать то всем клубам РПЛ нужны хорошие игроки, потому как, то что имеем, это не игроки, а пешеходы с многомиллионной зарплатой
NEADEKVAT
NEADEKVAT
01 октября в 10:55
Гнустый тип. Берг играл с повреждением. Где сейчас найдешь приличного напа.
STVA 1
STVA 1
01 октября в 10:37
Вова тоже часто выпадал
shlomo
shlomo
01 октября в 10:33
Все равно молодцы!!!!....а хороший нап всегда не помешает...
Doping87
Doping87
01 октября в 10:33
Мерзкий Ари перестал быть форвардом?
Faustello
Faustello ответ Василий 50 (раскрыть)
01 октября в 10:30, ред.
Не надо, тренер у нас есть. А из дилеммы ЦЗ или ЦН надо однозначно брать хорошего уровня ЦЗ. У Краснодара с атакой и так более менее впорядке, а вот центральная ось ЦЗ-опорка это просто мрак и ужас!!!
А Быстров дерево без головы с быстрыми ногами в молодости пусть в гей клубах советы даёт!!!
Legend 6
Legend 6 ответ Василий 50 (раскрыть)
01 октября в 10:26
А чем Мусаев плох?
Василий 50
Василий 50
01 октября в 10:22
А еще "Краснодару" нужен тренер.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 октября в 10:16
Рад за Краснодар. Удачной жеребьевке на групповой этам.
drug01
drug01
01 октября в 10:08
Надо искать и брать
Zenit_84
Zenit_84
01 октября в 10:01
Браво, Краснодар! Так держать!
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