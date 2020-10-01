Быстров: «„Краснодар“ играл вдесятером. Клубу нужен нападающий»

Экс-полузащитник «Краснодара» после победы «быков» над ПАОКом (2:1) и выхода в групповой этап Лиги чемпионов призвал владельца российского клуба Сергея Галицкого купить нападающего на место .

Надо отметить, что «Краснодар» играл вдесятером на чужом поле с хорошей командой. Пацаны выдержали, потому что нападающий отсутствовал у «Краснодара». Я просто не понимал, как они забьют те 2 гола, о которых я говорил перед эфиром. Кабелла в порядке у них. Поэтому, Сергей Николаевич [Галицкий], купите, пожалуйста, нападающего. Такого нападающего, который может принести результат. В Лиге чемпионов Берга будет недостаточно, и мы это видели в игре с ПАОКом.

Вышел Смольников и усилил, но скамейки нет. Если захотеть, то можно купить нападающего под Лигу чемпионов. Берг до 70-й минуты один раз скинул мяч грудью. Я понимаю, что у него травма, но если мы хотим видеть «Краснодар» уверенным в Лиге чемпионов, то обязательно нужен форвард.