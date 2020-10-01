ГлавнаяНовости

Тихонов: «„Краснодар“ готов к матчам Лиги чемпионов»

01 октября 2020, 13:05

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал выход «быков» в групповой раунд Лиги чемпионов.

Не думаю, что первый в их истории выход в Лигу чемпионов добавит им волнения в матчах, так как у футболистов есть опыт игры в еврокубках. Самым главным было выйти в группу, а здесь уже можно и нужно играть. Но конечно можно сказать, что если будет появляться больше травмированных, то «Краснодару» будет гораздо тяжелее. Если они будут в полном составе, то все должно быть нормально. Повторюсь, самым главным было сейчас выйти в группу, потому что это и для становления команды отлично и для Галицкого в частности, так как в Лиге Европы они играли не раз, а вот Лига чемпионов — это новый опыт и результат правильной работы.

Есть ли шансы у «Краснодара» в Лиге чемпионов? Конечно есть, почему нет? У них имеется практически ежегодный опыт игры в Лиге Европы. Лига чемпионов — другой уровень, конечно, но тем и интереснее. Думаю, что «быки» готовы к этим играм.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
radist_21
radist_21 ответ Caniggia (раскрыть)
01 октября в 15:55
Если не думать о выходе из группы, то зачем туда заходить? У наших клубов есть какой никакой опыт игр с грандами. И не важно, что многие здесь считают РПЛ отстоем, но даже в совсем недавнем прошлом Ростов побил Баварию, ЦСКА-Реал, Краснодар-Севилью, просто в ЛЧ мотивация будет запредельной, это не с нашими автобусами играть!
Caniggia
Caniggia
01 октября в 14:22
Попадание с 3-го места в группе ЛЧ в ЛЕ было бы большим успехом для Краснодара для первого раза, но очень многое зависит от жеребьёвки. В любом случае быкам, конечно, удачи, будем болеть.
Faustello
Faustello ответ LOpp (раскрыть)
01 октября в 14:02, ред.
Все эГсперты быстро переобулись)))
ДАША Д
ДАША Д
01 октября в 13:54
Хоть бы одну победу одержали...
LOpp
LOpp
01 октября в 13:38
Готов Краснодар или нет, это покажут сами матчи в ЛЧ. Из первой и второй корзины прилетят очень сильные соперники.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
01 октября в 13:23
Поторопился Тихонов. Для начала надо было дождаться результата жеребьевки.
Mangur
Mangur
01 октября в 13:10
Эйфория у Тихонова. Не более.
shlomo
shlomo
01 октября в 13:07
Шансы всегда есть, а вот возможностей может не хватить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100