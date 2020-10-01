Тихонов: «„Краснодар“ готов к матчам Лиги чемпионов»

Бывший тренер «Краснодара» прокомментировал выход «быков» в групповой раунд Лиги чемпионов.

Не думаю, что первый в их истории выход в Лигу чемпионов добавит им волнения в матчах, так как у футболистов есть опыт игры в еврокубках. Самым главным было выйти в группу, а здесь уже можно и нужно играть. Но конечно можно сказать, что если будет появляться больше травмированных, то «Краснодару» будет гораздо тяжелее. Если они будут в полном составе, то все должно быть нормально. Повторюсь, самым главным было сейчас выйти в группу, потому что это и для становления команды отлично и для Галицкого в частности, так как в Лиге Европы они играли не раз, а вот Лига чемпионов — это новый опыт и результат правильной работы.

Есть ли шансы у «Краснодара» в Лиге чемпионов? Конечно есть, почему нет? У них имеется практически ежегодный опыт игры в Лиге Европы. Лига чемпионов — другой уровень, конечно, но тем и интереснее. Думаю, что «быки» готовы к этим играм.