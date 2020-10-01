ГлавнаяНовости

Геркус: «„Локомотив“ может забыть о чемпионских амбициях на годы вперёд»

01 октября 2020, 12:46

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выход московского клуба в групповой раунд Лиги чемпионов.

Убежден, что оставил клуб в полном порядке: на первом месте, с Кубком, с замечательной командой, которая после этого дважды финишировала в топ-2. Казалось, какие вообще могли возникнуть вопросы…

Нет ли ощущения, что это последнее попадание в топ-2? По нашему с Семиным и Штоффельсхаусом проездному билету они сейчас доехали до лигачемпионского места. Но летом его действие заканчивалось, были необходимы изменения. Они начались, и сейчас мы видим, что происходит. Есть ощущение, что они могут забыть о чемпионских амбициях на годы вперед.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kuvkil
Kuvkil
01 октября в 21:06
Развалили легко, но создать гораздо труднее, Геркус это знает. Поэтому знает , что это правда. Локо отвалился назад
112910415
112910415
01 октября в 19:04
от дальнейших действий всё зависит, только от них !
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ mahb9ik (раскрыть)
01 октября в 17:59
    ekliziast
    ekliziast
    01 октября в 17:56
    Были времена , когда Спартак играл на равных с лучшими клубами Европы и доходил до полуфинала ЛЧ .Сейчас все жалуются , что им чего то не хватает и за огромные деньги скупают сброд со всего мира вместо того чтобы воспитывать своих.
    Zimka
    Zimka
    01 октября в 17:35
    В последние годы мне казалось что ещё чуть чуть и Локо будет на одной ступеньке с Зенитом на несколько лет точно, но сейчас думаю Локо просто останется в лидирующей группе, но реальную борьбу за чемпионство вести не будет, как и Краснодар.
    VAN ARM
    VAN ARM
    01 октября в 16:45
    всё это временно))вернётся палыч и всё наладит))))
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    01 октября в 15:20, ред.
    если локомотив получит за игру в лиге чемпионов самый минимум 22 млн евро хотелось бы поинтересоваться а где усиление? команду покинул Ал Миранчук, Жао Марио, кресты у Баринова...сильнейшая линия локомотива - полузащита развалилась за одно лето и никаких усилений перед лигой чемпионов! если Кузяев перейдёт в локо станут ли железнодорожники сильнее? Манджукич в 34 года не за зарплатой ли большой решил в Москву прилететь? ржд особо никогда на отсутствие денег не жаловались и тут решили не подписывать Жао Марио за которого интер и просил не много по рынку на сегодняйшний день🤷‍♂️ с Сёминым все историю помнят...вобщем Кикнадзе как-будто намеренно хочет развалить локомотив из нутри
    cska vperiod
    cska vperiod
    01 октября в 14:53
    Жаба сидин в душе у очкарика.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 октября в 14:36
    Весной посмотрим, а пока будем понаблюдать за дальнейшей борьбой в каждом туре.
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    01 октября в 14:04
    Пока Газпрём будет вклыдывать столько же денег сколько и сейчас в Зенит, об чемпионских амбициях вообще могут забыть все наши клубы.
    mahb9ik
    mahb9ik
    01 октября в 13:46
    Пффф дай бог вообще теперь за ЛЕ зацепиться а то вообще за выживание начнем бороться теперь!!
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    01 октября в 13:34
      drug01
      drug01
      01 октября в 13:21
      Смелый спорный вывод!!!
      andre_can
      andre_can
      01 октября в 13:17
        starche
        starche
        01 октября в 13:07
        Что-то уж больно мрачновато.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        01 октября в 13:06
        4-5 место железно за Локо!
        Loko57
        Loko57
        01 октября в 13:04
        С нынешним руководством, к сожалению, это так.
        ДСА
        ДСА
        01 октября в 12:47
        Пока теоретические шансы есть, можно и помечтать.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100