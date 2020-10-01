Геркус: «„Локомотив“ может забыть о чемпионских амбициях на годы вперёд»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выход московского клуба в групповой раунд Лиги чемпионов.

Убежден, что оставил клуб в полном порядке: на первом месте, с Кубком, с замечательной командой, которая после этого дважды финишировала в топ-2. Казалось, какие вообще могли возникнуть вопросы…

Нет ли ощущения, что это последнее попадание в топ-2? По нашему с Семиным и Штоффельсхаусом проездному билету они сейчас доехали до лигачемпионского места. Но летом его действие заканчивалось, были необходимы изменения. Они начались, и сейчас мы видим, что происходит. Есть ощущение, что они могут забыть о чемпионских амбициях на годы вперед.