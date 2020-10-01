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Арутюнянц: «Шомуродова ждёт большое путешествие в европейском футболе»

01 октября 2020, 14:50

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал переход форварда команды Элдора Шомуродова в «Дженоа».

После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба «Дженоа». Уверен, что Элдора ждет большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом «Ростова», поэтому спустя годы могу сказать, что Элдор – умный, скромный и хороший человек, в том числе вне футбольного поля. Эти качества очень важны в современном мире, и я желаю ему оставаться таким же всегда. Мы не говорим Элдору прощай, убежден, что он останется нашим другом и болельщиком «Ростова».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 октября в 16:35
В Дженоа его ждёт не путешествие ,а режим самоизоляции на неопределённое время ! Там все болеют короной !
mihaluch
mihaluch
01 октября в 15:49
Парень талантливый может заиграть.
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 15:01
Лишь бы сразу на землю не опустили.
David Young
David Young
01 октября в 14:53
Надеюсь, у него удастся карьера в Италии.
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