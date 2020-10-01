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Смолов выбрал трёх соперников для «Локомотива» в группе Лиги чемпионов

01 октября 2020, 17:04

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов выбрал три команды, с которыми хотел бы встретиться в групповой стадии Лиги чемпионов.

В комментариях под постом клуба в инстаграме, в котором московский клуб предложил выбрать будущих соперников для команды, Смолов написал: «ПСЖ», «Челси» и «Аталанту». В итальянском клубе выступает бывший полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук.

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Все комментарии
alex074
alex074
01 октября в 20:29
Федя как всегда, сел в лужу...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
01 октября в 19:36
Не угадал, Федя. И тут мимо)))
ДАША Д
ДАША Д
01 октября в 17:40
Эти разберут Локомотив на запчасти.
Footbolista
Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
01 октября в 17:38, ред.
В каждой строке не хватает "среди команд, занявших последние места в группах"...
Faustello
Faustello ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
01 октября в 17:24
Там уже назначили:
Дзюба - игрок гола ЛЧ
Семак - тренер года в ЛЧ
Зенит - победитель года ЛЧ
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Иван Тасминский (раскрыть)
01 октября в 17:13
А зенит чего,в очередной раз в полуфинал выйдет???Или в этом году в финал???
Иван Тасминский
Иван Тасминский
01 октября в 17:06
Не, ну так-то 4 место всё равно уже в копилке, можно хотя бы на билетах деньги срубить, это да.
shlomo
shlomo
01 октября в 17:05
Ну Федя....а впрочем, как всегда
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