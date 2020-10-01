Смолов выбрал трёх соперников для «Локомотива» в группе Лиги чемпионов

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов выбрал три команды, с которыми хотел бы встретиться в групповой стадии Лиги чемпионов.
В комментариях под постом клуба в инстаграме, в котором московский клуб предложил выбрать будущих соперников для команды, Смолов написал: «ПСЖ», «Челси» и «Аталанту». В итальянском клубе выступает бывший полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук.
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