Сутормин — о матче против «Спартака»: «Обе команды будут играть на победу»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин порассуждал о грядущем матче против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ.
Команда отправится на игру с красно-белыми в боевом настроении, будем играть на победу. Сделаем все возможное, чтобы выиграть этот важный матч.
Думаю, равенство очков со «Спартаком» добавляет ажиотажа. Мы смотрим на себя, они — на себя. Обе команды будут играть на победу. Мы постараемся сделать лучше и победить.
Это дерби двух столиц. Полный ажиотаж, у всех эмоции, так что будет хороший матч.
Тодеско адаптировался...судейский корпус стал лоялен...да и играют в Москве....
И посему разгром малоожидаем...но всё же....наверно победа Чемпиона и Лидера с небольшим счётом....
Красивой игры, обилия единоборств и честного судейства....
Тодеско адаптировался...судейский корпус стал лоялен...да и играют в Москве....
И посему разгром малоожидаем...но всё же....наверно победа Чемпиона и Лидера с небольшим счётом....
Красивой игры, обилия единоборств и честного судейства....