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Сутормин — о матче против «Спартака»: «Обе команды будут играть на победу»

01 октября 2020, 15:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин порассуждал о грядущем матче против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ.

Команда отправится на игру с красно-белыми в боевом настроении, будем играть на победу. Сделаем все возможное, чтобы выиграть этот важный матч.

Думаю, равенство очков со «Спартаком» добавляет ажиотажа. Мы смотрим на себя, они — на себя. Обе команды будут играть на победу. Мы постараемся сделать лучше и победить.

Это дерби двух столиц. Полный ажиотаж, у всех эмоции, так что будет хороший матч.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 18:25, ред.
Не время кидать шапки...и пророчить 4-ю подряд победу Зенита над Спартаком.....
Тодеско адаптировался...судейский корпус стал лоялен...да и играют в Москве....
И посему разгром малоожидаем...но всё же....наверно победа Чемпиона и Лидера с небольшим счётом....
Красивой игры, обилия единоборств и честного судейства....
ДСА
ДСА
01 октября в 16:02
Шансы у Спартака есть.
STVA 1
STVA 1
01 октября в 15:33
Главное без судейских ошибок
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