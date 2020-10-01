Сутормин — о матче против «Спартака»: «Обе команды будут играть на победу»

Полузащитник «Зенита» порассуждал о грядущем матче против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ .

Команда отправится на игру с красно-белыми в боевом настроении, будем играть на победу. Сделаем все возможное, чтобы выиграть этот важный матч.

Думаю, равенство очков со «Спартаком» добавляет ажиотажа. Мы смотрим на себя, они — на себя. Обе команды будут играть на победу. Мы постараемся сделать лучше и победить.

Это дерби двух столиц. Полный ажиотаж, у всех эмоции, так что будет хороший матч.