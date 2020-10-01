Мостовой: «Конечно, в этот раз „Зенит“ в группе четвёртое место не займёт»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

У «Локомотива» самая сильная группа. Ему, конечно, будет тяжело. Скорее всего, будут бороться за третье место. Здесь и «Атлетико», и «Бавария», и «Ред Булл» ещё хорошая команда. Расстраиваться не надо. Как многие любят говорить, это Лига чемпионов. Здесь и денежный вопрос можно поправить, и очки зацепить.

У «Краснодара» более ровная группа. «Севилья» уже прилюбила нас. Всё время в Лиге Европы играет, может и в Лиге чемпионов на что-то замахнуться. Команда омоложается, перестраивается, хотя всё равно некоторым игрокам основы уже за 30. Это и Ракитич, и Хесус Навас. Группа ровная. Мы видели, как «Краснодар» играл с ПАОКом. Конечно, у них есть шансы побороться за плей-офф. В составе «Краснодара» играет девять иностранцев. А если выздоровеет Ари, будет ещё и он. У «Краснодара» будут запредельные мотивация и настрой. Команда в первый раз в истории в группе.

В группе «Зенита» приходится сразу выделить «Брюгге». Они будут всем уступать. А у остальных трёх команд равные шансы. В том году мы сказали, что у «Зенита» хорошие шансы, а они заняли четвёртое место. И сейчас то же самое – шансы равные, команда хорошая. Не сделают прошлые ошибки – хорошо, сделают – наступят на те же грабли. Конечно, в этот раз «Зенит» четвёртое место не займёт. Здесь сам бог велел набирать очочки и денежки.