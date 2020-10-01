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Хавбек «Локо» Куликов: «Сыграть с „Баварией“ и „Атлетико“ — это мечта»

01 октября 2020, 21:41

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился своим мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба. «Локомотив» столкнется в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

Сыграть с «Баварией» и «Атлетико» — очень круто, это мечта. С «Баварией» играл пока только в FIFA — там побеждать получалось. Надеюсь, получится и в реальной жизни.

Представление о соперниках есть. Все знают, что «Бавария» — одна из лучших команд мира. «Атлетико» — суперклуб, «Ред Булл Зальцбург» — тоже топ-команда. Будет сложно со всеми.

Мои личные задачи на Лигу чемпионов — выходить на поле в каждом матче и помогать команде. Хочется выйти из группы.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 октября в 05:33
очень понятно, очень ...
жаль, остальные российские люди испытают иные эмоции, и ругаться будут не по-детски
Faustello
Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
01 октября в 22:14
У Кикнадзева не заболуешь, только молодой и атакующий футбол! И вью после чемпионства!
протон1
протон1
01 октября в 22:05
у нас вот отсуствует дух победителей. вместо того что бы сказать. Да это отлично сыграем с баварией. но мы выйдем играть только на победу. вот после таких слов бы уважение заслужили. а не строчить . я играл на денди с баварией а теперь моя мечта сбывается. проиграю буду доволен что сыграл
Давайте думать
Давайте думать
01 октября в 21:59
"Сыгрыть" это ключевое слово. Зальцбург сыграет, а вы? Зальцбург покажет себя и в ТО зимнее мб кто нить и покинет клуб на повышение, а вы ( Локомотив), а ты Куликов сам то себя проявишь?.... Сыграть, тьфу недофутболист, хавбек ахаха
протон1
протон1
01 октября в 21:58
как же меня бесят эти игроки. которые мечтают играть с топ клубами. вот наш уровень . сами показываем . мы мечтаем я всегда мечтал. я ждал этого часа поиграть. им один раз поиграть проиграть и довольны ) ну главное что с топом сыграли. они не думают о выходе из группы. проиграли ну да ладно главное сыграли с мечтой) вот что губит нас. мотивация должна быть такая. побеждать. лучше бы сначала достались слабые а потом сильные. но не взирая на это что досталось мы их победим !!!. у нас просто нет духа победителя. выйти поиграть с топом и проиграть. и вспоминать вот мы играли с баварией. е маёёёё.ё...ё.ё..ё
Footbolista
Footbolista
01 октября в 21:43
Сыграть это хорошо...главное не проиграть...
Zenit_84
Zenit_84
01 октября в 21:43
После матчей что интересно скажет?
25процентный клоун
25процентный клоун
01 октября в 21:41
Согласен, это нее с брюге и лацио катать
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