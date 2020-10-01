Хавбек «Локо» Куликов: «Сыграть с „Баварией“ и „Атлетико“ — это мечта»

Полузащитник «Локомотива» поделился своим мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба. «Локомотив» столкнется в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

Сыграть с «Баварией» и «Атлетико» — очень круто, это мечта. С «Баварией» играл пока только в FIFA — там побеждать получалось. Надеюсь, получится и в реальной жизни.

Представление о соперниках есть. Все знают, что «Бавария» — одна из лучших команд мира. «Атлетико» — суперклуб, «Ред Булл Зальцбург» — тоже топ-команда. Будет сложно со всеми.

Мои личные задачи на Лигу чемпионов — выходить на поле в каждом матче и помогать команде. Хочется выйти из группы.