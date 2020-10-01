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Мусаев оценил соперников «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов

01 октября 2020, 21:59

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своего клуба. «Краснодар» будет противостоять «Севилье», «Челси» и «Ренну».

Перед жеребьёвкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники — высочайшего европейского уровня. «Челси» — европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» — действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу обыграл «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции.

Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
01 октября в 23:42
Очень правильные слова сказаны Мурадом Мусаевым. Шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры и не останавливаться на достигнутом. Да уважать нужно каждого соперника в какой бы он форме не был, но бояться их нельзя. Команда Краснодар пишет новую историю клуба вместе со своим тренером, поэтому нужно продолжать работать над собой как индивидуально каждому игроку, так и с командой вместе. Находить новые игровые идеи во время тренировочного процесса и тщательно отрабатывать стандарты. Будем надеяться что старания команды и их мотивация проявить себя, как можно достойно в Лиги Чемпионов, станет залогом большого успеха Краснодара. Удачи
Kresi frok
Kresi frok
01 октября в 23:26
Если будут дрожать коленки как в первом таиме с ПАОКом - шансов нет!
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ David Young (раскрыть)
01 октября в 23:09
Что тут что тут, везде перестройки, и на этом и надо играть.так ещё и есть в группе "робин гуд"
за
за
01 октября в 22:59
Главное - не бояться!!
Достойного быкам выступления в ЛЧ!
valt134
valt134
01 октября в 22:58
Не БОГИ горшки обжигают. УДАЧИ!!!
mortid
mortid
01 октября в 22:48
Ну да, Мидтьюлланд и Ференцварош высочайшего европейского уровня. Тогда кто мы? боги футбола?
Grabovsky
Grabovsky
01 октября в 22:43
Что вы все тролите то. Лучше бы удачи пожелали российским клубам которые остались. От спама троль вообще не понятен...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 22:41
Вроде какбы всё правильно говорит и вроде как соломку стелит!
David Young
David Young ответ Maksim Perepyolkin (раскрыть)
01 октября в 22:40
Челси и Севилья очень сильны, среди европейских грандов, Ренн тоже весьма силён, и мотивирован в своей первой Лиги Чемпионов показать максимум. Тут шансы у Краснодара есть только на третье место, но даже его добыть будет очень сложно.
Остапчук 67
Остапчук 67
01 октября в 22:36
Что Мусаев может оценить? Ну не тренер он.
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
01 октября в 22:28
Как я и писал раньше у Краснодара самая проходимая группа, вот только "яиц" нет ни у команды, ни у г.т.
Robinson
Robinson ответ 25процентный клоун (раскрыть)
01 октября в 22:24
Для соперников Краснодара)..
particular
particular
01 октября в 22:22, ред.
Краснодар может удивить некоторых, а может и огорчиться сам...
Через тернии к звёздам, через шишки к победам..:)...
Анд-м
Анд-м
01 октября в 22:20
Займете 3 место. Это будет успех!!
VAN ARM
VAN ARM
01 октября в 22:14
о чём говорить игра всё покажет)))
25процентный клоун
25процентный клоун
01 октября в 22:11
Без шансов
Zenit_84
Zenit_84
01 октября в 22:00
Неплохая группа. Удачи Краснодару!
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