Кайо: «„Краснодар“ имеет неплохие шансы выйти из группы в Лиге чемпионов»

Защитник «Краснодара» прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своего клуба. «Краснодар» будет противостоять «Севилье», «Челси» и «Ренну».

Очень хорошие результаты жеребьевки. Это великие клубы, с большой историей в своих странах. Будет интересно испытать свои силы в играх с такими большими командами. Но мы будем бороться в каждой игре, и я думаю, что «Краснодар» имеет неплохие шансы пройти групповую стадию.