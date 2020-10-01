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Кайо: «„Краснодар“ имеет неплохие шансы выйти из группы в Лиге чемпионов»

01 октября 2020, 21:49

Защитник «Краснодара» Кайо Пантелеао прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своего клуба. «Краснодар» будет противостоять «Севилье», «Челси» и «Ренну».

Очень хорошие результаты жеребьевки. Это великие клубы, с большой историей в своих странах. Будет интересно испытать свои силы в играх с такими большими командами. Но мы будем бороться в каждой игре, и я думаю, что «Краснодар» имеет неплохие шансы пройти групповую стадию.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
01 октября в 23:13
Помечтать мы умеем
Footbolista
Footbolista ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
01 октября в 22:09
Плох тот дворник, который не мечтает подметать на космодроме....
протон1
протон1
01 октября в 22:06
у быков есть шанс. ставлю их на третье место. но. есть вариант некими моментами взять 2ю строчку. если повезет
25процентный клоун
25процентный клоун
01 октября в 21:57, ред.
Ни единого шанса, вот если бы Лацио и Ьоруссия....
Loko57
Loko57
01 октября в 21:54
Полностью поддерживаю. Практически нулевой шанс только у Локо.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
01 октября в 21:52
Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом)))
Но давайте не будем кого-то не дооценивать, чтобы не было повторения, как с Олимпиакосом...
Удачи быкам!!!)))
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