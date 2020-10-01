Кайо: «„Краснодар“ имеет неплохие шансы выйти из группы в Лиге чемпионов»

Защитник «Краснодара» Кайо Пантелеао прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своего клуба. «Краснодар» будет противостоять «Севилье», «Челси» и «Ренну».
Очень хорошие результаты жеребьевки. Это великие клубы, с большой историей в своих странах. Будет интересно испытать свои силы в играх с такими большими командами. Но мы будем бороться в каждой игре, и я думаю, что «Краснодар» имеет неплохие шансы пройти групповую стадию.
Но давайте не будем кого-то не дооценивать, чтобы не было повторения, как с Олимпиакосом...
Удачи быкам!!!)))
Но давайте не будем кого-то не дооценивать, чтобы не было повторения, как с Олимпиакосом...
Удачи быкам!!!)))