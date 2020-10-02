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Бышовец: «У „Зенита“ хорошие шансы на плей-офф Лиги чемпионов»

02 октября 2020, 00:23

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о перспективах российских клубов в групповом этапе Лиги чемпионов.

Главное, что бросилось в глаза, – в каждой группе есть явный лидер, фаворит по рейтингу и качеству. Борьба будет идти за вторые места. Нашим командам нужно будет ментально соответствовать другим участникам. В звёздности мы будем уступать соперникам, и многое будет зависеть от того, насколько удастся выстроить игру в разрушении. Надо быть готовым перейти на совершенно другой уровень, и это будет проверкой для наших тренеров и игроков. Шансы есть всегда, и тренерам нужно передать игрокам понимание, что невозможное возможно.

Думаю, «Краснодар» столкнётся со сложностями, и они будут очевидны. «Севилья» и на фоне «Баварии» показала себя конкурентоспособной. У «Челси» перестройка, но в составе появилось много звёздных игроков, так что с ними проблемы тоже будут. Эти две команды – фавориты.

Группа «Зенита»? «Лацио» вчера играл с «Аталантой», и, хотя прошлый сезон они завершили с практически одинаковым результатом, было видно, насколько «Аталанта» лучше подготовлена. Им удалось подвести игроков к началу чемпионата. Но «Лацио» выглядел хорошо, у команды есть уровень. Тем не менее у «Зенита» хорошие шансы.

Что касается группы «Локомотива», «Ред Булл Зальцбург» произвёл неплохое впечатление. У «Локомотива» печальный опыт игры с «Атлетико», о «Баварии» я и говорить не буду. Здесь можно говорить о третьем месте, и я думаю, что это реальная оценка.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
02 октября в 10:53
Не говорил бы гоп раньше времени Бышовец!
Все помнят прошлый сезон.
alex074
alex074
02 октября в 10:48
Тоже самое балаболил великий Зюба после прошлогодней жеребьевки...Но как всегда обос рался
ДСА
ДСА
02 октября в 05:53
Ещё один оптимист нашелся.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
02 октября в 01:19
Аха))) каждый год одно и тоже Аха)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 00:54
Надо наберать очки всем нашим клубам,надо попасть хотябы в ЛЕ
starche
starche
02 октября в 00:36
Ждем и надеемся уже не первый раз.................Хочется, чтобы надежды оправдались.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
02 октября в 00:31
Тяжко будит если сил хватит то 3 место
Анпилкин
Анпилкин
02 октября в 00:25
У Зенита всегда шансы есть, состав один из лучших
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