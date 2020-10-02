Наумов: «Думаю, у „Локомотива“ нет шансов на выход в плей-офф ЛЧ»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московской команды.

Думаю, у «Локомотива» нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Уровень «Баварии» и «Атлетико» всем известен. С ними и в лучшем своём составе «Локо» тяжело было бы тягаться. А сейчас на фоне перестройки в команде вообще не представляю, за счёт чего можно отобрать у них очки.

Но я и в третье место и выход в весеннюю часть Лиги Европы не верю, так как «Зальцбург» более организован. Возможно, один матч с ним «Локо» выиграет, но думаю, в другой очной игре австрийский клуб возьмёт верх над «железнодорожниками». А также зацепит какую-нибудь ничью или победу в играх с «Атлетико» или «Баварией». Поэтому, полагаю, набрать три очка в этом турнире для «Локомотива» будет успехом.