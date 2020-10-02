ГлавнаяНовости

Наумов: «Думаю, у „Локомотива“ нет шансов на выход в плей-офф ЛЧ»

02 октября 2020, 02:23

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московской команды.

Думаю, у «Локомотива» нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Уровень «Баварии» и «Атлетико» всем известен. С ними и в лучшем своём составе «Локо» тяжело было бы тягаться. А сейчас на фоне перестройки в команде вообще не представляю, за счёт чего можно отобрать у них очки.

Но я и в третье место и выход в весеннюю часть Лиги Европы не верю, так как «Зальцбург» более организован. Возможно, один матч с ним «Локо» выиграет, но думаю, в другой очной игре австрийский клуб возьмёт верх над «железнодорожниками». А также зацепит какую-нибудь ничью или победу в играх с «Атлетико» или «Баварией». Поэтому, полагаю, набрать три очка в этом турнире для «Локомотива» будет успехом.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
02 октября в 10:47
С Наумовым все согласятся кто смотрит европейский футбол, а не только наш РПЛ.
Faustello
Faustello
02 октября в 09:12
Посмотрим.
abrek123
abrek123
02 октября в 08:37
Шансы есть вон посмотри хофейхайм 4 вогнал Баварии, видать после побед расслабились и пешком ходят после гуляний пьянок,примеры с реалом темже после победы взяли и провалили почти сезон сливаясь всем,может и бавария в этом сезоне будет мешком для битья...
112910415
112910415
02 октября в 05:02
шансов очень мало -
тем важнее показать характер !
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Caniggia (раскрыть)
02 октября в 03:13
Сниматься, все же не надо, это же будет какой то опыт для игроков. Никто же из карликов не снимается , хотя понимают , что даже в группу попасть нереально.
Caniggia
Caniggia
02 октября в 02:50
Ну если уж с Австрией не побороться за 3-е место в группе, то вообще лучше сняться с турнира и не позориться! О выходе из группы даже речи не идёт, тут всё ясно. Было бы успехом не проиграть разгромно Баварии в каждом из обоих матчей, типа 2-8, например.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
02 октября в 02:45
Шансы всегда есть у любой команды
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100