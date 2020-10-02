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Генич: «Группа „Зенита“ — абсолютно рабочая»

02 октября 2020, 01:06

Футбольный комментатор Константин Генич оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. По итогам жеребьёвки петербургский клуб попал в группу к «Боруссии» Д, «Лацио» и «Брюгге».

Группа «Зенита» — абсолютно рабочая. Понятно, что дортмундская «Боруссия», «Лацио» — команды с хорошей атакой, а «Брюгге» не стоит недооценивать, но нынешнему «Зениту» вполне реально выйти из такой компании в лигочемпионскую весну. «Боруссия», при всём уважении, — не «Бавария». С Дортмундом «Зенит» может играть, особенно если докупит пару человек до закрытия трансферного окна. «Лацио» в недавнем матче против «Аталанты» был так себе, но там тоже есть классные игроки (Иммобиле, Луис Альберто, Милинкович-Савич).

Что интересно, «Лацио» и «Боруссия» играют по схеме с тремя защитниками. Тут «Зениту» важно подойти стратегически: либо подстроиться, отзеркалить схему, либо предложить что-то своё. Год назад в прошлой ЛЧ против «Лиона» Семак многих удивил, выставив во Франции трёх защитников. Но сейчас у Питера не хватает исполнителей для такой игры: кроме Ловрена и Ракицкого есть только молодой Прохин и Дуглас, который обычно играет слева в защите. Семаку есть над чем поразмышлять.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Zak11 (раскрыть)
02 октября в 12:24
играл в середине прошлого сезона,а в конце и начале этого ужасно играет
juvenale
juvenale
02 октября в 12:23
ну посмотрим какая она рабочая
oFANATo
oFANATo
02 октября в 10:51
Генич, так никто и не сомневался, что группа у зенита будет рабочая, как и в прошлом сезоне, без грандов. Пока ещё УЕФА не отказывался от спонсорства Газпрома.
rubinovyi2
rubinovyi2
02 октября в 08:11
Каждый год рабочая,а итог один..(
nubom
nubom
02 октября в 07:50
За год Зенит не стал сильнее, вдобавок, Малком научился филонить. Если ничего не измениться - о прошлогоднем результате можно только мечтать...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
02 октября в 07:34
Лучше бы Геныч высказался к примеру так:" Я бы не спешил с выводами относительно группы. Ещё памятен прошлый сезон."
А то начинают тут: одних хоронят, другим уже плей офф обозначили. Поживём - увидим, господа эксперды.
ВСЕМ НАШИМ КЛУБАМ УДАЧИ И УСПЕХОВ!!!
andre_can
andre_can
02 октября в 06:28
Зенит легко в Плэи-Офф выходить будет, хотя бы на зло завистникам!!!
TSG HOFFENHEIM
TSG HOFFENHEIM
02 октября в 06:10
Тут то зенит и разработают или уработают.
112910415
112910415
02 октября в 05:38
рабочая, да -
надо в ней потно работать !
DEIVID
DEIVID ответ Zak11 (раскрыть)
02 октября в 03:48, ред.
Где они там мощно играют??? Прошлый сезон еле-еле закончили и этот начали так себе, что их в Риме Аталанта разгромила 1-4.
Caniggia
Caniggia
02 октября в 02:43
Как и в прошлом году - "рабочая группа" и рабочее 4-е место!
Little Caprice
Little Caprice
02 октября в 02:20
Лейпциг, Бенфика и Лион тоже были "рабочими". Итог знаем. Зенит умеет вдохновлять средненькие клубы так, что они потом до решающих стадий доходят, хотя ни до этого, ни после этого не повторяют.
STVA 1
STVA 1
02 октября в 01:38
Посмотрим что потом будет лепетать
Zak11
Zak11
02 октября в 01:35
Лацио - самый сложный соперник по группе по сути. Очень мощно клуб играет.
David Young
David Young
02 октября в 01:16
Переоценка Зенита и недооценка всех трёх соперников по группе.
Анпилкин
Анпилкин
02 октября в 01:12
Рабочая лошадка, причем не дешевая
Gahi
Gahi
02 октября в 01:09
Играть нужно самим, а не смотреть на соперника.
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