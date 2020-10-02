Генич: «Группа „Зенита“ — абсолютно рабочая»

Футбольный комментатор Константин Генич оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. По итогам жеребьёвки петербургский клуб попал в группу к «Боруссии» Д, «Лацио» и «Брюгге».
Группа «Зенита» — абсолютно рабочая. Понятно, что дортмундская «Боруссия», «Лацио» — команды с хорошей атакой, а «Брюгге» не стоит недооценивать, но нынешнему «Зениту» вполне реально выйти из такой компании в лигочемпионскую весну. «Боруссия», при всём уважении, — не «Бавария». С Дортмундом «Зенит» может играть, особенно если докупит пару человек до закрытия трансферного окна. «Лацио» в недавнем матче против «Аталанты» был так себе, но там тоже есть классные игроки (Иммобиле, Луис Альберто, Милинкович-Савич).
Что интересно, «Лацио» и «Боруссия» играют по схеме с тремя защитниками. Тут «Зениту» важно подойти стратегически: либо подстроиться, отзеркалить схему, либо предложить что-то своё. Год назад в прошлой ЛЧ против «Лиона» Семак многих удивил, выставив во Франции трёх защитников. Но сейчас у Питера не хватает исполнителей для такой игры: кроме Ловрена и Ракицкого есть только молодой Прохин и Дуглас, который обычно играет слева в защите. Семаку есть над чем поразмышлять.
А то начинают тут: одних хоронят, другим уже плей офф обозначили. Поживём - увидим, господа эксперды.
ВСЕМ НАШИМ КЛУБАМ УДАЧИ И УСПЕХОВ!!!
А то начинают тут: одних хоронят, другим уже плей офф обозначили. Поживём - увидим, господа эксперды.
ВСЕМ НАШИМ КЛУБАМ УДАЧИ И УСПЕХОВ!!!
надо в ней потно работать !
надо в ней потно работать !