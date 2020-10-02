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Ширко: «Наверное, „Зениту“ будет полегче. Но их группа — тоже не подарок»

02 октября 2020, 01:45

Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для российских клубов.

«Локомотиву», что и говорить, досталась тяжёлая группа. «Бавария» — это вообще без комментариев. В принципе это же можно и об «Атлетико» сказать: очень сильная команда, практически всегда борющаяся за трофеи. «Зальцбург», наверное, — тот соперник, у которого можно будет брать очки. Конечно, то, что мы сейчас говорим, это на бумаге. Но всё же у него надо брать очки — это основной конкурент. А в матчах с остальными нужно пытаться что-то сделать, пробовать играть.

Каковы шансы «Краснодара»? У него, думаю, такая же ситуация: сильная группа досталась. Будем честны: не за плей-офф Лиги чемпионов, а именно за плей-офф Лиги Европы можно побороться.

«Зениту», наверное, будет немного легче, но группа у него — тоже не подарок. Учитывая, что полноценных спаррингов в чемпионате у команды мало, играть на равных будет тяжело. Не в силу даже фамилий футболистов, а в силу конкуренции, которая здесь получается. Поэтому каждый из матчей будет непростым.

Сможет ли «Зенит» пройти в плей-офф Лиги чемпионов? Если смотреть на три эти группы, то ситуация по соперникам у «Зенита» выглядит предпочтительнее. Но и сам «Зенит» по силе отличается от «Краснодара» и «Локомотива».

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viv
viv ответ David Young (раскрыть)
02 октября в 11:01
Время покажет, в прошлом сезоне так же говорили.
David Young
David Young
02 октября в 01:47
Согласен с его мнением, Зениту свезло больше.
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