Ширко: «Наверное, „Зениту“ будет полегче. Но их группа — тоже не подарок»

Экс-нападающий «Спартака» прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для российских клубов.

«Локомотиву», что и говорить, досталась тяжёлая группа. «Бавария» — это вообще без комментариев. В принципе это же можно и об «Атлетико» сказать: очень сильная команда, практически всегда борющаяся за трофеи. «Зальцбург», наверное, — тот соперник, у которого можно будет брать очки. Конечно, то, что мы сейчас говорим, это на бумаге. Но всё же у него надо брать очки — это основной конкурент. А в матчах с остальными нужно пытаться что-то сделать, пробовать играть.

Каковы шансы «Краснодара»? У него, думаю, такая же ситуация: сильная группа досталась. Будем честны: не за плей-офф Лиги чемпионов, а именно за плей-офф Лиги Европы можно побороться.

«Зениту», наверное, будет немного легче, но группа у него — тоже не подарок. Учитывая, что полноценных спаррингов в чемпионате у команды мало, играть на равных будет тяжело. Не в силу даже фамилий футболистов, а в силу конкуренции, которая здесь получается. Поэтому каждый из матчей будет непростым.

Сможет ли «Зенит» пройти в плей-офф Лиги чемпионов? Если смотреть на три эти группы, то ситуация по соперникам у «Зенита» выглядит предпочтительнее. Но и сам «Зенит» по силе отличается от «Краснодара» и «Локомотива».