Орлов: «„Спартак“ без Кокорина вышел на первую строчку РПЛ»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не считает большой потерей для «Спартака» травму нападающего накануне матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Давайте не будем забывать, что «Спартак» без Кокорина вышел на первую строчку чемпионата России. И надо понимать, как данного футболиста внедрить в игровую схему. Да и Понсе с Ларссоном сейчас в ударе. Статистически для обеих команд ничья будет весьма удобным исходом.