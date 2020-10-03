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Орлов: «„Спартак“ без Кокорина вышел на первую строчку РПЛ»

03 октября 2020, 13:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не считает большой потерей для «Спартака» травму нападающего Александра Кокорина накануне матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Давайте не будем забывать, что «Спартак» без Кокорина вышел на первую строчку чемпионата России. И надо понимать, как данного футболиста внедрить в игровую схему. Да и Понсе с Ларссоном сейчас в ударе. Статистически для обеих команд ничья будет весьма удобным исходом.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 октября в 14:38
Без него и слезет с 1й строчки на 6ю!
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958
03 октября в 14:18
Полностью согласен с Орловым. Вполне себе адекватная оценка присутствия Кокорина в Спартаке.
pomor45
pomor45
03 октября в 14:10
Если бы о Кокорине не говорили так много по любому поводу, то он был бы заурядным ноунеймом. Парень только этой дурной славой и живёт.
nubom
nubom
03 октября в 14:03
Предлагаю на время болезни Александра сдавать его в аренду в другие отстающие московские клубы...
Faustello
Faustello
03 октября в 14:00
Геннадий как в том анекдоте про студента на экзамене:
- а вот если бы у рыбы была шерсть на ней жили бы блохи!
Ну и дальше можно про Зенит чесать)))
beefs
beefs
03 октября в 13:54
да забудьте вы о Кокорине как футболисте...
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