Аршавин: «„Локомотив“ был пятым колесом в Москве, станет четвертым в ЛЧ»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин оценил шансы отечественных клубов в групповом раунде Лиги чемпионов.
У «Зенита» более перспективная группа, чем в прошлом году. У команды есть шанс пробиться в плей-офф турнира.
«Локомотив»? Они были пятым колесом в Москве, станут четвертыми в Лиге чемпионов.
Быстров, Аршавин...так сразу и не скажешь, кто бОльшую ересь несёт
Быстров, Аршавин...так сразу и не скажешь, кто бОльшую ересь несёт
Пусть Зенит хотя бы несколько матчей подряд выиграет у Локо, а потом уже с такими понтами выступают
Пусть Зенит хотя бы несколько матчей подряд выиграет у Локо, а потом уже с такими понтами выступают
У Спартака в УЕФА 62 победы, у Зенита - 60!
Вот и считай!)))
У Спартака в УЕФА 62 победы, у Зенита - 60!
Вот и считай!)))
А колхоз питерский как раз таки в своей ватогруппе займет почетное 4ое место
А колхоз питерский как раз таки в своей ватогруппе займет почетное 4ое место