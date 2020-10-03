Аршавин: «„Локомотив“ был пятым колесом в Москве, станет четвертым в ЛЧ»

Бывший российский футболист оценил шансы отечественных клубов в групповом раунде Лиги чемпионов.

У «Зенита» более перспективная группа, чем в прошлом году. У команды есть шанс пробиться в плей-офф турнира.

«Локомотив»? Они были пятым колесом в Москве, станут четвертыми в Лиге чемпионов.