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Аршавин: «„Локомотив“ был пятым колесом в Москве, станет четвертым в ЛЧ»

03 октября 2020, 14:28

Бывший российский футболист Андрей Аршавин оценил шансы отечественных клубов в групповом раунде Лиги чемпионов.

У «Зенита» более перспективная группа, чем в прошлом году. У команды есть шанс пробиться в плей-офф турнира.

«Локомотив»? Они были пятым колесом в Москве, станут четвертыми в Лиге чемпионов.

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Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
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Все комментарии
Zxc 51
Zxc 51
03 октября в 18:59
А все те кто написал чушь, показав при этом свою дурость и закомплексованность, это от того, что все осознают, что сказанное вед по факту и по сути верное. Да и сказал АСА с присущей долей юмора, для этого нужно было эфир посмотреть, а не тявкать хором. Ну страна должна знать таких индивидуумов, тут их и пересчитать можно.)) Хотя кто на грязь пустоту будет внимание обращать, да никто.
Zxc 51
Zxc 51
03 октября в 18:56
Все верно и остроумно сказал Андрей Сергеевич!!
Иван Петровский
Иван Петровский ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
03 октября в 18:26
    Иван Петровский
    Иван Петровский ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
    03 октября в 18:25
      Иван Петровский
      Иван Петровский ответ serh62 (раскрыть)
      03 октября в 18:23
        112910415
        112910415
        03 октября в 17:30
        Ужасно остроумный сегодня!
        serh62
        serh62
        03 октября в 16:07
        вот дадут человеку право голоса...ну скажет он что то. но ведь по этому глашатаю будут судить об умственных способностям наших российских футболистов. хочется чтобы по одному этому иванушке . не судили о всех....есть ведь умные ребята в нашем футболе.
        Hesus_4erez_us
        Hesus_4erez_us
        03 октября в 15:58
          Hesus_4erez_us
          Hesus_4erez_us
          03 октября в 15:54
            DEIVID
            DEIVID ответ Иван Тасминский (раскрыть)
            03 октября в 15:39
            Состав посмотри уже у Зальцбурга. Там давно нет Холанна и Минамото. Это сейчас совсем другая команда. Один Собослай в поле не воин.
            Locomotive Breath
            Locomotive Breath
            03 октября в 15:10
            Дураками или рождаются, или становятся. Тут как кому нравится. В отношении Шершавина.
            serh62
            serh62
            03 октября в 15:06
            опять этот дурачок глупость несет....ну никак шершавин не поумнеет.
            ЛЬВОВ НА МЯСО
            ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Wolf77785 (раскрыть)
            03 октября в 15:00
            Очки за проценты начисляют и за разницу мячей?!)
            Wolf77785
            Wolf77785 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
            03 октября в 14:58
            А где статистика матчей? сколько сыграно? какой процент и разница мячей!
            ЛЬВОВ НА МЯСО
            ЛЬВОВ НА МЯСО ответ mihaluch (раскрыть)
            03 октября в 14:56
            У Спартака в ЛЧ 40 побед, у ЦСКА - 34,у Зенита - 29!
            У Спартака в УЕФА 62 победы, у Зенита - 60!
            Вот и считай!)))
            STVA 1
            STVA 1 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
            03 октября в 14:52
            На счет 4-го места вы скорее правы!Но и Зенит ждало бы тоже самое 4-е место в этой группе)Не уверен что и в своей довольно не сложной группе вы выйдете в ЛЧ) ЛЕ верх возможностей!Хотя желаю всего хорошего!
            Шишанутый
            Шишанутый
            03 октября в 14:45
            Ахаха нормально Шава затроллил паравозов)
            susanin ultrazenith
            susanin ultrazenith
            03 октября в 14:44
            У Локомотива такая группа, чтобы, дай Бог, не побить антирекорд Спартака 1:18 )))
            mihaluch
            mihaluch
            03 октября в 14:43
            Всё-таки Зенит принёс очков в таблицу УЕФА больше чем все московские клубы вместе взятые.
            Faustello
            Faustello
            03 октября в 14:41
            Наглядная демонстрация негативного влияния чипс на мыслительные способности)))
            VV V
            VV V
            03 октября в 14:37
            Верно, государственный Локомотив должен строить ж/lд платформы и станции по России, а не в футбол играть, как и государственный Зенит-должен газифицировать Россию, а не играть в футбол !!!
            Иван Тасминский
            Иван Тасминский
            03 октября в 14:36, ред.
            Да не, Локомотив всегда давал РПЛ своеобразный шарм. Даже без Спартака с его вечными приколюхами было бы скучно. Но вот про лч, да. Четвёртое место ждут Локо, если Зальцбург неожиданно не провалится.
            Killofwrath
            Killofwrath
            03 октября в 14:32
              STVA 1
              STVA 1
              03 октября в 14:30
              Я думал Шава умнее)
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