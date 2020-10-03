Максименко — лучший игрок матча «Спартак» — «Зенит»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».
Вратарь провел на поле всю встречу, не раз выручав свою команду.
Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».
Вратарь провел на поле всю встречу, не раз выручав свою команду.
Максименко без всяких натяжек был лучшим в матче и если бы не он то разгром Спартака случился бы уже в первом тайме.
Максименко без всяких натяжек был лучшим в матче и если бы не он то разгром Спартака случился бы уже в первом тайме.
Только почему то для сборной Черчесов предпочитает других...
Только почему то для сборной Черчесов предпочитает других...
Может хватит притягивать награды за уши? Почему не объявить простую вещь, если катали мяч поперек поля, награды не получает никто
Может хватит притягивать награды за уши? Почему не объявить простую вещь, если катали мяч поперек поля, награды не получает никто
Согласен!
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