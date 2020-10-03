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Максименко — лучший игрок матча «Спартак» — «Зенит»

03 октября 2020, 21:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Вратарь провел на поле всю встречу, не раз выручав свою команду.

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Все комментарии
spartak kursk
spartak kursk
04 октября в 09:39
Макси-молодец.Сделал свою работу на пять.Жаль только,что атака не смогла воплотить его сейвы в победу...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ DVOK68 (раскрыть)
04 октября в 07:01
Уринов это вообще посмешище.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
04 октября в 06:13
Все спартачи кричат, что упустили победу, не дожали Зенит, но это смешно звучит особенно в купе с признанием вратаря Спартака лучшим в матче.
Максименко без всяких натяжек был лучшим в матче и если бы не он то разгром Спартака случился бы уже в первом тайме.
Анд-м
Анд-м
04 октября в 02:26
    МапС
    МапС
    03 октября в 23:35
    Red blu
    Red blu
    03 октября в 21:53
    Вот сегодня Максименко был молодцом. Не то что вдерби против ЦСКА. Молодой ещё вратарь не всегда может совладать со своими нервами в больших матчах.
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    03 октября в 21:45
    Если лучший вратарь, то грош цена обороне, когда дают бить.
    A.S.A
    A.S.A
    03 октября в 21:40
    Заслужил своей игрой!
    Только почему то для сборной Черчесов предпочитает других...
    RomzesRZN
    RomzesRZN ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    03 октября в 21:40
    Он собирался к своему иранскому бойфренду на скамейку, но увидев, что того выпускают на поле, тоже решил остаться)
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958 ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    03 октября в 21:39
    Ха, Ченизелли.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ RomzesRZN (раскрыть)
    03 октября в 21:35
    Я бы зюбу назвал, он пять минут валялся и орал, а потом как ни в чём не бывало побежал
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    03 октября в 21:32
    Я бы назвал лучшим Терентьева, ведь он около скамейки пожарил сочный шашлык, которым смогут полакомиться питерцы, празднуя свой отскок в матче с лучшей командой страны.
    протон1
    протон1
    03 октября в 21:31
    я рад за него.
    nubom
    nubom ответ Footbolista (раскрыть)
    03 октября в 21:30
    Согласен. Выделить некого...
    Литейный 4
    Литейный 4
    03 октября в 21:28
    Я тоже согласен, что Максимка лучший. Зенит ещё в 1 тайме должен был отгрузить дежурную пятихатку. 7 раз он тащил. Что значит вратарь лучший? Это значит Зенит его постоянно расстреливал. Отскочили свиньи нереально. Гыгыгы
    Little Caprice
    Little Caprice ответ Roger Young (раскрыть)
    03 октября в 21:27
    Ну в первом тайме он за минуту 3 подряд удара отразил, один из которых был на гол.
    DVOK68
    DVOK68 ответ Roger Young (раскрыть)
    03 октября в 21:26
    Да и хватит с них и игроков и фарта футбольного...)
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    03 октября в 21:25
    Странный выбор. У Зенита полмомента за матч было, все остальное совершенно безопасные удары, которым питерцев научил их учитель физкультуры Семак.
    Roger Young
    Roger Young
    03 октября в 21:23
    Дурацкая традиция, если никто нормально не играл в атаке делать лучшими вратарей. Даже если играли на обычном уровне.

    Может хватит притягивать награды за уши? Почему не объявить простую вещь, если катали мяч поперек поля, награды не получает никто
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ DVOK68 (раскрыть)
    03 октября в 21:23
    Ну и подоплека тоже. Но я вот думаю, что у питерцев и близко не было уровня Понсе на поле, тот же Азмун не в форме
    ZedZipper
    ZedZipper ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    03 октября в 21:21
    Кто в зените спец по дальним ударам?
    112910415
    112910415
    03 октября в 21:21
    выше похвал !
    DVOK68
    DVOK68 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    03 октября в 21:20
    Я понял подоплёку поста)
    Согласен!
    DVOK68
    DVOK68
    03 октября в 21:20
    Так и есть.А худшим игроком матча назвал бы Урунова.Заводской футболист...(
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    03 октября в 21:19
    Понсе был сильнейшим игроком в составе обеих команд
    Footbolista
    Footbolista
    03 октября в 21:19
    У зенита лучший игрок штанга ворот...
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958
    03 октября в 21:18
    Молодец, собрался на игру. А вообще это не очень хорошо, когда вратарь лучший. Лучшими должны быть нападающие.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    03 октября в 21:18
    Потому что питерцы не били с центра поля, пожалели бедолагу
    nubom
    nubom
    03 октября в 21:18
    Малком, откровенно филонящий в последних играх, так и не смог собраться и угробил несколько моментов, каждого из которых хватило бы для победы...
    Бамбихрюк
    Бамбихрюк
    03 октября в 21:16
    Молодчик.
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