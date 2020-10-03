Аршавин: «Было видно, что Дзюба устал»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ между питерцами и «Спартаком».

«Зенит» уедет расстроенный, были все предпосылки, чтобы увеличить преимущество и уехать с победой. После 1:1 вообще запахло жареным. «Спартак» был даже ближе к тому, чтобы вырвать победу.

Серая игра Бакаева? Он в этом сезоне выглядит не так ярко, как в прошлом. Но его замена на Соболева была неожиданной. Соболев тоже не вошел в игру. Джордан комфортно чувствовал себя, Понсе тоже.

Дзюба устал, было видно. Его хотели заменить несколько раз, но не получалось никак. Его замена напрашивалась.