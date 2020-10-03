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Аршавин: «Было видно, что Дзюба устал»

03 октября 2020, 23:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ между питерцами и «Спартаком».

«Зенит» уедет расстроенный, были все предпосылки, чтобы увеличить преимущество и уехать с победой. После 1:1 вообще запахло жареным. «Спартак» был даже ближе к тому, чтобы вырвать победу.

Серая игра Бакаева? Он в этом сезоне выглядит не так ярко, как в прошлом. Но его замена на Соболева была неожиданной. Соболев тоже не вошел в игру. Джордан комфортно чувствовал себя, Понсе тоже.

Дзюба устал, было видно. Его хотели заменить несколько раз, но не получалось никак. Его замена напрашивалась.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
04 октября в 11:39
У Дзюбы просто сели батарейки.....а это плохой знак перед ЛЧ.
матос
матос ответ Zxc 51 (раскрыть)
04 октября в 10:33
вот именно что возносят до небес эту посредственность. а примеров тех кто реально играет в футбол в зрелом уже возрасте масса даже по той же Серии А ,в Бундеслиге , но вот в РПЛ лишь ходят пешком и считают себя звездами
Супервайзер
Супервайзер
04 октября в 09:25
Дзюба получил много громких комментариев от болельщиков относительно его сексуальной ориентации, вот ему и взгрустнулось. Играть он хорошо никогда не умел, а тут еще и тоска напала.))
rubinovyi2
rubinovyi2
04 октября в 08:53, ред.
Так он не вчера еще устал...))
ALEX26659
ALEX26659
04 октября в 08:31
все силы на азмуна тратит
Mangur
Mangur
04 октября в 08:08
Дзюба пахарь, Аршавин полировщик лавок. Почувствуй разницу.
Caniggia
Caniggia
04 октября в 07:28
Старый этот дуболом стал совсем. Хватает его, максимум, на тайм, а потом надо выгонять силой и пинками его с поля, так как он совсем совесть потерял и не слушает Семака вообще, отказываясь уходить с поляны. Сеет бардак, хаос и анархию в команде!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 октября в 06:25
Дзюба нужно давать отдых. Не со Спартаком понятно, но вот с Уфой хватило бы и тайма. В конце концов Семак его попросту загонит.
ДСА
ДСА
04 октября в 06:22
Потому и не выиграли, чт Дзюба устал.
NGYRZ
NGYRZ
04 октября в 06:01
Вот смотришь на игру Дзюбы, на "втором этаже" и склыдывается двоякое ощущение - то ли в России нет нормальных высоких защитников, которые могут противостоять Артему в игре на верхах, то ли это он реально настолько крут в этом компоненте игры.
mihaluch
mihaluch
04 октября в 05:30
Устал нужно дать отдых.
Анпилкин
Анпилкин
04 октября в 03:28
Старость не радость
Zxc 51
Zxc 51 ответ матос (раскрыть)
04 октября в 00:41
Ссылаетесь только вы на возраст. Хотя нужно отметить, что это главнейший фактор в спорте, ибо с возрастом спортсмен теряет почти во всех важных компонентов. И бегать это одно, нужно при этом еще и в футбол играть. А Дзюба среднего уровня игрок, это у нас его так некоторые вознесли, а на деле все видно.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
04 октября в 00:39
на Дзюбу вся тяжесть клуба и сборной, но Артём достойно оправдывает роль лидера. сегодня класно сбросил Ерохину. видно что Зенит помощнее будет, но Спартак выглядел временами неплохо. ничья в пользу Краснодара и ЦСКА
Hypnoz
Hypnoz
04 октября в 00:16
Дзюба умеет уставать перед ЛЧ ! Что-то чувствует...
sv_1969
sv_1969
04 октября в 00:05
Дзюба хотел в АПЛ! И чтобы там с ним было?Боюсь представить)
морозз
морозз
03 октября в 23:46
Артёму нужен отдых и реабилитация, иначе в сборной он буден напоминать статую!
матос
матос ответ Zenit_84 (раскрыть)
03 октября в 23:35
ну да вечно на возраст ссылаемся , да просто он дерево!!!! Глянь в Серии А как 37 летний Квальярелла бегает в Сампдории , вот он проффи а этот ...................... да впрочем как и большинство россиян в РПЛ
25процентный клоун
25процентный клоун
03 октября в 23:33
зюба явно перегибает положением в команде, и многие в команде будут не довольны его поступком. Он подвел команду
матос
матос
03 октября в 23:32
Батарейка у него лишь на 45 мин хватает. В ЛЧ пешеходить будет , бегать оно не могет)
Zenit_84
Zenit_84
03 октября в 23:31
Немолодой уже
25процентный клоун
25процентный клоун
03 октября в 23:31
дзюба подвел команду, особенно кривлянием пятиминутным на газоне
oFANATo
oFANATo
03 октября в 23:29
Дзюба устал, а ведь ещё даже ЛЧ не началась....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 октября в 23:28
Это от злобы
beefs
beefs
03 октября в 23:26
да, трудный сезон...
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