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Максименко: «Мы играли на победу, чуть-чуть не хватило»

03 октября 2020, 23:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Я часть команды. Команда хорошо сыграла, мы играли на победу, чуть-чуть не хватило. Будем работать, чтобы в следующем матче побеждать.

3 сэйва подряд? Так получилось, что я 3 подряд отбил. В игре так особо не сможешь анализировать моменты.

Была ли помеха со стороны Жиго в первом голе? Он хотел, как лучше, но получилось как всегда. Саму никто не винит. Ничего, отыгрались, могли еще забить. Ничего страшного.

Семак сказал, что его команда хуже играла во втором тайме? Они чуть ниже садились, может быть, с этим связано. Во 2 тайме и мы добавили, заставили их сесть ниже, так как хотели выиграть. Инструкции в перерыве? Играть агрессивнее.

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
04 октября в 09:59
Отскочили мясные, а гонору теперь...
Супервайзер
Супервайзер
04 октября в 09:03
Максименко скоро может стать лучше Акинфеева.
112910415
112910415
04 октября в 05:35
терпенье и труд всё перетрут ! )
Anisovich
Anisovich
04 октября в 02:53
То-то у тебя столько работы было.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 октября в 00:15
Сыграли ровно, очки потеряли
Анпилкин
Анпилкин
04 октября в 00:07
Все играют на победу, как по другому
ABir
ABir
04 октября в 00:02
Максимус, Максимус, Максимус! Основная заслуга в непроигрыше Спартака его!
beefs
beefs
03 октября в 23:50
играли как смогли, чего там говорить...
drug01
drug01
03 октября в 23:35
Спасибо очко взяли.....
Makao
Makao
03 октября в 23:34
Жиго не особенно и виноват. Гол привез не определенный игрок, а вот это желание пофинтить. Сначала Урунов ошибся - прошел двух игроков, ну отдай ты пас. Нет же, надо попробовать себя в роли гения. Затем Ларрсон на те же грабли. И после этого мяч и вынули из сетки)) Играли бы с более холодной головой, спокойно могли бы и выиграть
25процентный клоун
25процентный клоун
03 октября в 23:20
Все так, только гол абсолютно не нужный пустили
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