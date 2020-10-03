Семак: «Расстроены, хочется больше забивать»

Наставник «Зенита» поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ .

Конечно, недовольны результатом. Мы вели в счете, к сожалению, не выиграли. Расстроены, результат не может нас устроить. В первом тайме у нас были хорошие моменты, это был намного более цельный тайм. Во втором тайме играли хуже, но моменты были, надо было забивать. В таких матчах с нервными концовками преимущество в один мяч — это не гарантия победы. Хочется больше забивать, чтобы выигрывать.

После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, низко опускались и пропустили.