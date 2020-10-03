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Семак: «Расстроены, хочется больше забивать»

03 октября 2020, 21:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ.

Конечно, недовольны результатом. Мы вели в счете, к сожалению, не выиграли. Расстроены, результат не может нас устроить. В первом тайме у нас были хорошие моменты, это был намного более цельный тайм. Во втором тайме играли хуже, но моменты были, надо было забивать. В таких матчах с нервными концовками преимущество в один мяч — это не гарантия победы. Хочется больше забивать, чтобы выигрывать.

После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, низко опускались и пропустили.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
04 октября в 11:44, ред.
Расстроился Семак сегодня Дзюбе не дали забить гол из вне игры .
А если по делу , то нервный матч выдали спартак и зенит. Качество футбола не впечатлило с обеих сторон, однако за зенит куда боязнее. Две с половиной недели до старта в Лиге чемпионов. Повезло, что матч против Брюгге дома. Самый слабый соперник, да ещё и на своём поле.
Пока зениту откровенно везёт. И даже после часа игры, которые прошли под контролем питерской команды, ничья со спартаком - за радость. Команда Тедеско обнажила главные проблемы зенита:
Слабая выносливость футболистов
Отсутствие вариативности в атаке
Короткая скамейка

Ну а про спартак в свете еврокубков можно и не заикаться, они там не будут играть.
Killofwrath
Killofwrath ответ Makao (раскрыть)
04 октября в 10:16
если бы, да кабы)
в 1 тайме спартак мог 3,4 пропустить
spartak kursk
spartak kursk
04 октября в 09:54
Сыграйте ещё один матч с Уфой!!
Dzolo
Dzolo
04 октября в 09:50
Проиграли только из за Семака, зачем видя в счете выпускать второго нападающего, да еще убирая игрока со средней линии. Суши игру и спокойно выигрывай Спартак еле двигался.
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов ответ n272nm (раскрыть)
04 октября в 09:42
Всё правильно сказал,в ЛЧ будет полный провал,примитивная игра а состав топчик а всему виной тренер а вернее Серёжа-физрук )
alex074
alex074
04 октября в 07:31
Сними уже корону...Судейка пенку не поставил, вот ВЕЛИКИЙ ЗЮБА и не забил...
cska vperiod
cska vperiod
04 октября в 07:22
Надо сказать, что хрющи дали бой.
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 06:50
и не говори , смотритесь бледно))))
Red blu
Red blu
04 октября в 00:57
Два очка потеряли, есть чему расстраиваться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 00:05
Физики не хватило,устали!
Makao
Makao
03 октября в 23:44
Радовался бы, что не проиграли)) У Спартака во втором тайме моменты были острее. Они были стопроцентные, просто мяч на ногу не лёг. Могло и 3-1 произойти совершенно спокойно.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
03 октября в 23:38, ред.
Отскочили, физрук - радуйся!
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 октября в 23:16
Ждал Вашего 41а!И вот он не заставил долго ждать!Какое громадное преимущество(((? Зенит был лучше в первом тайме , но во втором встал и это не вина КБ!Ударов побольше у Зенита , но футбол логичен не забиваешь и не используешь преимущество так получи и езжай домой!А это фраза:С такой игрой шансы на выход из группы, о чём они недавно заявляли, большие. Бред ! Какой выход из группы с такой игрой! Накажут сразу!
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 октября в 23:07
Надо было бы матч смотреть!Ну или хотя бы стату!
Супервайзер
Супервайзер ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 октября в 22:51
Удачи Зениту в ЛЧ ? Четвертое место в группе будет большой удачей)).
Супервайзер
Супервайзер
03 октября в 22:48
Спартак должен был выигрывать. Спартачи играли красиво, но заигрывались. надо признать, что бездомные из пока непризнанной столицы в атаках были острее. Семак- пижон и пустомеля.
RomzesRZN
RomzesRZN
03 октября в 22:28
Придётся Газпрому ещё пару-тройку угольков выписать из Барселоны, лямов по 50 за каждого, иначе в следующий раз так отскочить не получится.
stachel
stachel ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 октября в 22:22
С такой игрой шансы с ЛЧ есть только на 4 место в группе. Атака с голом понсе, в ЛЧ это норма, а не чудо. А оборона зенита отработала в этой атаке как оборона газмяса из 3 региональной лиги.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 октября в 22:21
Точно также Тедеско может быть недоволен тем, что Понсе не забил в такой ситуации, где забить было намного легче. чем промахнуться. Футбол логичен. А Максименко показал себя отличным вратарем.
112910415
112910415
03 октября в 22:19
а где тот пацан, который про шашлык острил ?
stachel
stachel
03 октября в 22:18
Характер игры резко изменился на 65 минуте, после изменения схемы и выхода азмуна. Т.ч. результат - чистый косяк семака. Это тренерское поражение!
Loko57
Loko57
03 октября в 22:16
Могли бы и проиграть, поэтому надо принять то что есть. Даже Бавария проиграла Хоффенхайму.
Литейный 4
Литейный 4
03 октября в 22:14
10 сейвов Максимки спасли свиней от неминуемого разгрома. Гыгыгы
pomor45
pomor45
03 октября в 22:12
Не надо было феерить с Уфой, растрачивая эмоции, и коллекционируя травмы.
n272nm
n272nm
03 октября в 22:09, ред.
Если говорить объективно, то счет на табло. Если анализировать игру, то Зенит еще в первом тайме должен был снять все вопросы по поводу итога матча. Собственно, счет по игре, раз в первом тайме Зенит не использовал свои моменты. Лично у меня вопросы к Семаку, как получилось, что Зенит после забитого гола резко бросил играть. Не удивительно, что Спартак забил ответный мяч. Непонятны были замены, которые сделал Семак, потому что они не усилили игру Зенита. Я считаю, что упущенная победа, это ошибки тренера Зенита. Что касается игры, то она хоть и была принципиальным противостоянием, но с турнирной точки зрения ничего не решала. Еще две трети чемпионата впереди, так что даже победа любой из команд ничего не решала. Расстраивает тот факт, что Зенит сбавил обороты. Непонятно, почему это случилось. В чемпионате Зенит должен по всем проезжаться паровым катком, однако же он теряет очки. Это сильно печалит, ибо впереди ЛЧ, а там так играть нельзя.
Comentarios
Comentarios
03 октября в 22:02
Да в принципе 1-1 результат по игре.. спартак во 2м даже поактивней был
Литейный 4
Литейный 4
03 октября в 22:02
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    03 октября в 22:01
      Литейный 4
      Литейный 4
      03 октября в 21:55
        oFANATo
        oFANATo
        03 октября в 21:46
        зенит Дзюбозависим, если у Дзюбы не остаётся сил или не пошла игра пиши пропало. А если не дай Бог травма. Что Семак будет делать в ЛЧ?
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