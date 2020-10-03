«Спартак» собирается купить новых футболистов в это трансферное окно

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Зенитом» рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

Конечно, я доволен промежуточными итогами в чемпионате. Важно нам купить тех игроков, которые нужны тренеру, чтобы мы смогли в оставшейся части чемпионата быть еще сильнее.