«Спартак» собирается купить новых футболистов в это трансферное окно

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Зенитом» рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
Конечно, я доволен промежуточными итогами в чемпионате. Важно нам купить тех игроков, которые нужны тренеру, чтобы мы смогли в оставшейся части чемпионата быть еще сильнее.
При СССР была народной-все ресурсы были народными,а сейчас они частные!!!!!!!!!
По-этому Лукойл - это абсолютно частная компания,а вот Газпром государственная!!!!!!
При СССР была народной-все ресурсы были народными,а сейчас они частные!!!!!!!!!
По-этому Лукойл - это абсолютно частная компания,а вот Газпром государственная!!!!!!