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«Спартак» собирается купить новых футболистов в это трансферное окно

03 октября 2020, 22:34

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Зенитом» рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

Конечно, я доволен промежуточными итогами в чемпионате. Важно нам купить тех игроков, которые нужны тренеру, чтобы мы смогли в оставшейся части чемпионата быть еще сильнее.

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Ген Геныч
Ген Геныч ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 октября в 09:58
Она не народная!!!Ст9 Конст.РФ!!!!!!!!!!!

При СССР была народной-все ресурсы были народными,а сейчас они частные!!!!!!!!!

По-этому Лукойл - это абсолютно частная компания,а вот Газпром государственная!!!!!!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 октября в 09:49, ред.
Дык никто не мешает пойти с лопатой найти и выкопать себе эту самую нефть!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Makao (раскрыть)
04 октября в 07:23
Я про нефть народную. Которая стала частной. У тебя есть хотя бы барель этой общей нефти? Нет? И у меня тоже нет. А у него ей залейся. Может, поэтому у нас с тобой её нет...
Анпилкин
Анпилкин
04 октября в 07:07
Так покупайте уже
Makao
Makao ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 октября в 23:41
Лукойл - частная компания, а вот Газпром прогосударственная. Ну и кто тратит народные деньги? Об этом уж точно не вам стоит верещать))
oFANATo
oFANATo
03 октября в 23:18
А успеешь Леня до 17 числа купить то?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Литейный 4 (раскрыть)
03 октября в 23:09
Люто плюсую. Только самые ушлые смогли организовать этот поток через свой личный карман, да ещё и награду за это от Пу получить...
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
03 октября в 22:55
Бариос любому клубу не помешал бы!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 октября в 22:42
.....ля ! Вы с Газизовым с мая месяца "хотите" ,а сейчас уже октябрь ! Вы что ,эстонцы ?
25процентный клоун
25процентный клоун
03 октября в 22:41
Главное сантосов и бариосов не покупать, ну малковщину всякую. Только таких как Джикия, Жиго, Понсе, топов
112910415
112910415
03 октября в 22:38
Зобнин будет счастлив !
Литейный 4
Литейный 4 ответ мангo (раскрыть)
03 октября в 22:38
Федун же сидит на трубе с мазутом. Течет народная нефть через его карман нескончаемым потоком Гыгыгы
d_fincher
d_fincher
03 октября в 22:38
Игра была равна.
мангo
мангo
03 октября в 22:35, ред.
откуда у них средства ?
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