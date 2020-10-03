Тедеско: «Промахи Понсе и Ларссона — это нормальная ситуация»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».
В первом тайме играли замечательно, особенно первые 20 минут. Потом инициатива перешла к «Зениту», было больше длинных передач на их высоких нападающих, наша команда была вынуждена сесть в оборону. Мы старались выходить в атаку, забрасывали мяч нашим нападающим. Но каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Каждый раз свистели фолы не в нашу пользу. Любой контакт — свободный удар. В целом считаю, что играли отлично.
У нас были отличные моменты — например, у Понсе, Джордана. Их промахи — это нормальная ситуация.
Смотрел и плевался
Смотрел и плевался
Но справедливости ради, зенит заслуживал тут победы, а спартак большую часть матча тупо отбивался
Но справедливости ради, зенит заслуживал тут победы, а спартак большую часть матча тупо отбивался
Что то я не вижу истории поросятника в 21 веке
Что смог поросятник со вторым бюджетом в стране?
Что то я не вижу истории поросятника в 21 веке
Что смог поросятник со вторым бюджетом в стране?
Надеюсь, ты с девками лучше флиртуешь, чем шутишь, а то и те над тобой из-за угла смеются))
Надеюсь, ты с девками лучше флиртуешь, чем шутишь, а то и те над тобой из-за угла смеются))
Вы в ЛЧ играете благодаря статистике?
Забыл, наверное в ЛЕ?
И там вас не видно.
Во всём газпром виноват, да?
Вы в ЛЧ играете благодаря статистике?
Забыл, наверное в ЛЕ?
И там вас не видно.
Во всём газпром виноват, да?
Или историю попосятника лучше смотреть до 2000х?
Или историю попосятника лучше смотреть до 2000х?