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Тедеско: «Промахи Понсе и Ларссона — это нормальная ситуация»

03 октября 2020, 21:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

В первом тайме играли замечательно, особенно первые 20 минут. Потом инициатива перешла к «Зениту», было больше длинных передач на их высоких нападающих, наша команда была вынуждена сесть в оборону. Мы старались выходить в атаку, забрасывали мяч нашим нападающим. Но каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Каждый раз свистели фолы не в нашу пользу. Любой контакт — свободный удар. В целом считаю, что играли отлично.

У нас были отличные моменты — например, у Понсе, Джордана. Их промахи — это нормальная ситуация.

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Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
04 октября в 10:18
Не знаю, все пишут, что игра была крутая, на мой взгляд единственное, что придавало ей крутости - нерв и напряжение, а качество игры что у тех, что у других оставляет желать лучшего. Даже как то немного стыдно было - играют 2 команды с первого места - ходят пешком, бьют косо и слабо, пасы кривые и безыдейные.
Смотрел и плевался
Killofwrath
Killofwrath
04 октября в 10:09
    Dzolo
    Dzolo
    04 октября в 09:51
    Все заскулел
    spartak kursk
    spartak kursk
    04 октября в 09:44
    Такие моменты надо реализовывать,чтобы не было больно смотреть на итоговую турнирную таблицу!!!
    Некакойшенко
    Некакойшенко ответ Кошк 47 (раскрыть)
    04 октября в 09:41
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      04 октября в 09:16
      Мем смешной. Ситуация .... нормальная.
      NoKerzhNoParty
      NoKerzhNoParty ответ Ruslan7797 (раскрыть)
      04 октября в 09:13
        Ruslan7797
        Ruslan7797 ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
        04 октября в 08:32
        А в 90 что вспоминали зенит? Его никто не вспоминал и многие незнали,пока после 2000 не пришёл Газпром
        Ruslan7797
        Ruslan7797 ответ Кошк 47 (раскрыть)
        04 октября в 08:30
        А чем лучше твой Семак? Убери Газпром и он толком не сможет даже Тамбов тренировать,не то что Зенит
        Caniggia
        Caniggia
        04 октября в 07:22
        Вполне адекватный комментарий. У каждой команды почти в каждом матче есть упущенные моменты, как у Спартака и Зенита в этой игре и это нормальная, рабочая ситуация.
        Suriand
        Suriand
        04 октября в 06:35
        Игра была шикарной,напряжение не отпускало ни на минуту,вот могут же когда захотят и в нашем чемпе выдавать такие матчи) Насчет судей не соглашусь отработали отлично,не знаю где там Тедеско косяки увидел,скорее всего это эмоции после такого футбола.
        VAN ARM
        VAN ARM
        04 октября в 06:13
        результат по делу))зенит никакой)))
        Кошк 47
        Кошк 47
        04 октября в 04:26
        Опять нытьё бездарного тренеришки!
        Анд-м
        Анд-м
        04 октября в 02:27
        Бла, Бла Бла
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        04 октября в 00:56
        Тедеско прав на счёт Ловрена, это школа ливеипуля, падать и симулировать, и я набеюсь он не заразит зенит этим. Хотя зюба сегодня пять минут леюал и притворялся
        fczspbfan
        fczspbfan ответ nikot (раскрыть)
        04 октября в 00:43
        Дорогой мой, а ты не забыл ли как ЦСКА в те года забирал лучших игроков, благодаря забору поголовно в армию, или как Спартак во-всю продвигала власть, позиционируя это "народной" командой. С приходом хорошего спонсора все шансы уровнялись...
        Makao
        Makao ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
        03 октября в 23:38
          cska vperiod
          cska vperiod
          03 октября в 23:29
          Одни клоуны.
          Lucho Gonzalez
          Lucho Gonzalez
          03 октября в 23:21
          Тактика спартака: мы вам забьем сколько сможем, а вы нам - сколько захотите
          Остапчук 67
          Остапчук 67
          03 октября в 23:04
          Все промахиваются
          Костик Смирнов
          Костик Смирнов ответ nikot (раскрыть)
          03 октября в 23:01
          И толк от этой статистики?
          Вы в ЛЧ играете благодаря статистике?
          Забыл, наверное в ЛЕ?
          И там вас не видно.
          Во всём газпром виноват, да?
          Игорь Ларин 1958
          Игорь Ларин 1958 ответ Литейный 4 (раскрыть)
          03 октября в 22:58
          Гы-гы, Тедеско полиглот, и вообще очень образованный человек. Не чета некоторым вахтёрам на Питерской Лубянке.
          Евгений Шумских
          Евгений Шумских
          03 октября в 22:40
          Газпром в конце еле ноги унес. Игра хорошая. Матч стоящий. И те и эти сыграли хорошо. Ничья заслуженно.
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          03 октября в 22:39
          Тедеско же не зря лучший тренер уже 2 месяца. Он знает , что говорит.
          NoKerzhNoParty
          NoKerzhNoParty ответ nikot (раскрыть)
          03 октября в 22:36
          То есть по твоему Газпром пришёл в Зенит в 1991?
          Или историю попосятника лучше смотреть до 2000х?
          berda2003
          berda2003
          03 октября в 22:34
          ситуация не нормальная, как и сам...
          ЧиП
          ЧиП
          03 октября в 22:26
          Дайте человеку отойти от эмоций, а потом интервью берите. 🤭
          Иван Тасминский
          Иван Тасминский
          03 октября в 22:26
          Кто о чём, а Тедеско опять про плохое судейство в матче, где Спартак не выиграл.
          alex074
          alex074
          03 октября в 22:21
          Нормальная ситуация это для тренировки или вы позиционируете своих игроков не как профи, а как любителей, тогда ДА...!!! Тогда и заголовок должен быть ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА ЛАРСОН И ПОНСЕ промахнулись с метра мимо ворот.
          112910415
          112910415
          03 октября в 22:21
          идём дальше, всё штатно !
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