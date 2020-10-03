Газизов: «Второй тайм выдали очень хороший»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Нервный матч, начало было сложноватое. Мне показалось, что в первом тайме поначалу мы выглядели хорошо, но потом что-то пошло не так. Второй тайм выдали очень хороший — итог закономерен.

Хочу поздравить всех болельщиков! Сегодня была хорошая игра, такие матчи украшают российский футбол. Рад за российский футбол, потому что у нас три команды в Лиге чемпионов.

Придерживаюсь мнения, что судьи отработали хорошо. Мне кажется, в последнее время стало меньше больших судейских ошибок. Будем держать за это кулачки, потому что это двигает наш футбол вперед.