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Газизов: «Второй тайм выдали очень хороший»

03 октября 2020, 22:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Нервный матч, начало было сложноватое. Мне показалось, что в первом тайме поначалу мы выглядели хорошо, но потом что-то пошло не так. Второй тайм выдали очень хороший — итог закономерен.

Хочу поздравить всех болельщиков! Сегодня была хорошая игра, такие матчи украшают российский футбол. Рад за российский футбол, потому что у нас три команды в Лиге чемпионов.

Придерживаюсь мнения, что судьи отработали хорошо. Мне кажется, в последнее время стало меньше больших судейских ошибок. Будем держать за это кулачки, потому что это двигает наш футбол вперед.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
04 октября в 03:48
Не проиграли и то хорошо.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
03 октября в 23:30
литейный если бы забили понсе и ларсон ты наверно сказал бы повезло,вот и посмотрим повезет ли вам вЛЧ
Супервайзер
Супервайзер
03 октября в 23:03
Спартак поздравляет своих болельщиков за красивый футбол. Должны были выигрывать, но заигрались. Зенит больше был нацелен на результат, чаще били по воротам, хотя и не очень эффективно. Спартак должен был выигрывать, как это виделось с трибуны стадиона, но произошло то, что произошло.
25процентный клоун
25процентный клоун
03 октября в 22:29
Дружище, купи в цент кого нибудь, у нас его просто нет
Литейный 4
Литейный 4
03 октября в 22:25
Спартачи своих поздравляют после вырванной ничьи у самого Зенита. В то время как Зенит расстроился от потери очков. Гыгыгы
112910415
112910415
03 октября в 22:24
кстати, где новички ?
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