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Боярский: «„Зенит“ упустил победу, обидно»

03 октября 2020, 22:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Спартака».

«Зенит» упустил победу, обидно. Считаю, тут была ошибка Семака — он зря выпустил Азмуна, которого я тем не менее обожаю, но лучше бы выпустил Юрия Жиркова — он стабилизировал бы игру, команда бы успокоилась, и счет был бы в нашу пользу. В целом же игра была замечательная, обе команды — достойные соперники, в перспективе же, как мне кажется, у «Зенита» больше шансов на лидерство, чем у «Спартака».

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Все комментарии
spartak kursk
spartak kursk
04 октября в 09:45
Спартак не дожал Зенит.Обидно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
04 октября в 09:22
Про тысячу чертей уже шутили?)
kastites
kastites
04 октября в 08:40
    Faustello
    Faustello
    04 октября в 08:16
    Vladimir808
    Vladimir808
    04 октября в 07:40
    Миша- это кино и шляпа.)
    VAN ARM
    VAN ARM
    04 октября в 06:53
      oFANATo
      oFANATo
      03 октября в 23:27
      Да уж Михаил ничья в пользу армейцев.
      МапС
      МапС
      03 октября в 23:20
      Михуил, теперь съешь свою шляпу и сбрей усы.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ stachel (раскрыть)
      03 октября в 23:11
      Поражения будут в ЛЧ, а сегодня если и было поражение то это игра зюбы, особенно его симуляции с затяжкой времени. Такого капитана вам как раз таки желаю на матчи ЛЧ.
      oleg3k
      oleg3k
      03 октября в 23:10
      Чухонский актёрешко,рот раскрыл.Лучше бы молчал,за умного сошёл бы.А так дурак,дураком.
      sv_1969
      sv_1969
      03 октября в 22:56
      Шляпа уже в тренерскую работу лезет!
      oleg3k
      oleg3k
      03 октября в 22:56
      Зенит должен сказать спасибо армяшке.Весь матч тянул бомжей.
      Footbolista
      Footbolista ответ stachel (раскрыть)
      03 октября в 22:50
      Может мушкетера тренером Зенита поставить?)...
      stachel
      stachel
      03 октября в 22:49
      Прав мушкетёр. Это была ошибка сереги-физрука, которая привела к поражению.
      Footbolista
      Footbolista ответ nubom (раскрыть)
      03 октября в 22:46
      Это "палка о двух концах"...из-за того, что много прессинговали в 1 тайме сдулись во 2-м...
      d_fincher
      d_fincher
      03 октября в 22:42
      Зенит не смог обыграть Спартак. В прошлый раз проиграли. В этот - ничья. Дальше Спартак будет сильнее.
      nubom
      nubom
      03 октября в 22:40
      Зенит не смог распределить силы на протяжении всего матча. Переиграв москвичей в первом тайме за счет прессинга, во второй половине заметно подустал, а Д'Артаньяна, который смог бы взбодрить и повести за собой команду – не нашлось.
      Литейный 4
      Литейный 4
      03 октября в 22:33
      Зенитовцам обидно. Зато Спартак салютует ничейке и бьёт в фанфары. Гыгыгы
      Литейный 4
      Литейный 4
      03 октября в 22:32
      Надо было просто дожимать Максимку, а не Спартак. У него 10 сейвов. На 13-15 совершил бы ошибку. Гыгыгы
      drug01
      drug01
      03 октября в 22:31
      Игра была равна.....
      112910415
      112910415
      03 октября в 22:29
      не постояли за ценой ?
      или постояли ?!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      03 октября в 22:28
      Мои слова, Азмун был лишним
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
      03 октября в 22:28
      Миша это не кино
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