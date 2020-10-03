Боярский: «„Зенит“ упустил победу, обидно»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал результат матча 10-го тура РПЛ против «Спартака».

«Зенит» упустил победу, обидно. Считаю, тут была ошибка Семака — он зря выпустил Азмуна, которого я тем не менее обожаю, но лучше бы выпустил Юрия Жиркова — он стабилизировал бы игру, команда бы успокоилась, и счет был бы в нашу пользу. В целом же игра была замечательная, обе команды — достойные соперники, в перспективе же, как мне кажется, у «Зенита» больше шансов на лидерство, чем у «Спартака».