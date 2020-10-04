«Аталанта» и «Милан» продолжают побеждать. Итоги 3-го тура Серии А

Закончились матчи 3-го тура итальянской Серии А. Матч между «Ювентусом» и «Наполи» не состоялся, решение по игре будет принято позже.
«Фиорентина» — «Сампдория» 1:2
Голы: Влахович Душан 72 — Квальярелла Фабио 42 (пенальти), Верре Валерио 83
«Сассуоло» — «Кротоне» 4:1
Голы: Берарди Доменико 19, Капуто Франческо 58 (пенальти), Капуто Франческо 85, Локателли Мануэль 90+3 — Нванкво Симеон 49 (пенальти)
«Удинезе» — «Рома» 0:1
Гол: Педро 55
«Аталанта» — «Кальяри» 5:2
Голы: Муриэль Луис 7, Гомес Алехандро 29, Пашалич Марио 37, Сапата Дуван 42, Ламмерс Сэм 81 — Годин Диего 24, Жоао Педро 52
«Беневенто» — «Болонья» 1:0
Гол: Лападула Джанлука 66
«Лацио» — «Интер» 1:1
Голы: Милинкович-Савич Сергей 55 — Мартинес Лаутаро 30
«Парма» — «Верона» 1:0
Гол: Куртич Ясмин 1
«Милан» — «Специа» 3:0
Голы: Леау Рафаэл 57, Эрнандес Тео 76, Леау Рафаэл 78
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.