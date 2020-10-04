«Аталанта» и «Милан» продолжают побеждать. Итоги 3-го тура Серии А

1601841085

04 октября 2020, 22:51

Закончились матчи 3-го тура итальянской Серии А. Матч между «Ювентусом» и «Наполи» не состоялся, решение по игре будет принято позже.

«Фиорентина» — «Сампдория» 1:2

Голы: Влахович Душан 72 — Квальярелла Фабио 42 (пенальти), Верре Валерио 83

«Сассуоло» — «Кротоне» 4:1

Голы: Берарди Доменико 19, Капуто Франческо 58 (пенальти), Капуто Франческо 85, Локателли Мануэль 90+3 — Нванкво Симеон 49 (пенальти)

«Удинезе» — «Рома» 0:1

Гол: Педро 55

«Аталанта» — «Кальяри» 5:2

Голы: Муриэль Луис 7, Гомес Алехандро 29, Пашалич Марио 37, Сапата Дуван 42, Ламмерс Сэм 81 — Годин Диего 24, Жоао Педро 52

«Беневенто» — «Болонья» 1:0

Гол: Лападула Джанлука 66

«Лацио» — «Интер» 1:1

Голы: Милинкович-Савич Сергей 55 — Мартинес Лаутаро 30

«Парма» — «Верона» 1:0

Гол: Куртич Ясмин 1

«Милан» — «Специа» 3:0

Голы: Леау Рафаэл 57, Эрнандес Тео 76, Леау Рафаэл 78

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.