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В «Ювентусе» выявлены два случая заражения коронавирусом

03 октября 2020, 20:28

Пресс-служба «Ювентуса» объявила, что два представителя персонала команды получили положительные результаты тестов на коронавирус

Команда ушла на самоизоляцию. Отмечается, что заразившиеся коронавирусом лица не являются ни игроками, ни представителями технического или медицинского персонала.

Напомним, что сегодня в «Аталанте» выявлен один случай заражения коронавирусом.

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Все комментарии
Жека10
Жека10
04 октября в 01:07, ред.
    Жека10
    Жека10
    04 октября в 00:53
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ 773sergeytank (раскрыть)
      04 октября в 00:22
      Не удивлюсь если наполи засчитают технарь
      h8you
      h8you ответ NGYRZ (раскрыть)
      04 октября в 00:06, ред.
      не будет матча....де лаурентис все у себя порешал..вот как теперь чемпионат играть
      773sergeytank
      773sergeytank ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      03 октября в 23:42
      Лишь бы Оливер со Скоминой не заразились.
      NGYRZ
      NGYRZ ответ h8you (раскрыть)
      03 октября в 23:41
      а я надеюсь, что игра состоится. Футбол он для зрителя, а технические поражения это уже не то.
      матос
      матос
      03 октября в 23:28
      Джанлука Ди Марцио: Органы здравоохранения Италии запретили «Наполи» ехать в Турин на матч против «Ювентуса». Напомним, что в неаполитанском клубе обнаружено два случая заболевания коронавирусом среди игроков.
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      03 октября в 23:18
        h8you
        h8you ответ Князь за Кирасинщика (комментарий удален) (раскрыть)
        03 октября в 23:04, ред.
        ну так де лаурентис подключил своих друзей,до этого звонил Аньелли и просил матч перенести,не получилось, вот и решил по другому действовать
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008
        03 октября в 22:26
        Придется закрыть клуб на карантин
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        03 октября в 21:39
          h8you
          h8you ответ Князь за Кирасинщика (комментарий удален) (раскрыть)
          03 октября в 21:27
          так протокол приняли,если 13 есть здоровых,то игре быть
          ЮHBА
          ЮHBА
          03 октября в 21:26
            112910415
            112910415
            03 октября в 21:24
            и что теперь ?
            h8you
            h8you ответ Князь за Кирасинщика (комментарий удален) (раскрыть)
            03 октября в 21:15
              Leha-ha50
              Leha-ha50
              03 октября в 21:12
              Такие новости становятся настолько привычными , что даже пугают .
              h8you
              h8you ответ NGYRZ (раскрыть)
              03 октября в 21:08
              так Наполи типо не выпустили из города))надеюсь 3-0 получат
              Sebastian Eniston
              Sebastian Eniston
              03 октября в 21:05
              Спорт снова закроют.(
              NGYRZ
              NGYRZ
              03 октября в 21:04
              Как понять команда ушла на самоизоляцию? Предстоящей игры не будет что-ли?
              mihaluch
              mihaluch
              03 октября в 21:01
              Всё-таки зараза поднимает голову.
              STVA 1
              STVA 1 ответ ДАША Д (раскрыть)
              03 октября в 20:43
              В барокамеру его))
              cska vperiod
              cska vperiod
              03 октября в 20:41
              И это будет бесконечно, здоровья парням.
              протон1
              протон1
              03 октября в 20:32
              я все отгадаю
              ДАША Д
              ДАША Д
              03 октября в 20:32
              Роналду надо беречь.
              David Young
              David Young
              03 октября в 20:29
              Печально, здоровья футболистам.
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