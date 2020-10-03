В «Ювентусе» выявлены два случая заражения коронавирусом

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03 октября 2020, 20:28

Пресс-служба «Ювентуса» объявила, что два представителя персонала команды получили положительные результаты тестов на коронавирус

Команда ушла на самоизоляцию. Отмечается, что заразившиеся коронавирусом лица не являются ни игроками, ни представителями технического или медицинского персонала.

Напомним, что сегодня в «Аталанте» выявлен один случай заражения коронавирусом.