Пресс-служба «Ювентуса» объявила, что два представителя персонала команды получили положительные результаты тестов на коронавирус
Команда ушла на самоизоляцию. Отмечается, что заразившиеся коронавирусом лица не являются ни игроками, ни представителями технического или медицинского персонала.
Напомним, что сегодня в «Аталанте» выявлен один случай заражения коронавирусом.
В прошлом туре Кабинетус при помощи судей,отобрал 2 очка у Ромы.
Впрочем подкупы в ЛЧ не работают и поэтому Кабинетус выбивают Аяксы да восьмые команды Франции Лион
В прошлом туре Кабинетус при помощи судей,отобрал 2 очка у Ромы.
Впрочем подкупы в ЛЧ не работают и поэтому Кабинетус выбивают Аяксы да восьмые команды Франции Лион