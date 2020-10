Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории футбола

Французский журнал France Football решил составить символическую сборную всех времен.

Сегодня были озвучены 10 кандидатов на позицию вратаря: (Англия), Тома Н’Коно (Камерун), (Италия), (Дания), (Испания), (Голландия), Зепп Майер (Германия), ( СССР ), (Германия), (Италия).

🧤 Let's start with the 10 nominees best goalkeepers of all time ! #BOdreamteamhttps://t.co/7sHyU2ev4m pic.twitter.com/uR6DEpukH7