Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории футбола

Французский журнал France Football решил составить символическую сборную всех времен.
Сегодня были озвучены 10 кандидатов на позицию вратаря: Гордон Бэнкс (Англия), Тома Н’Коно (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Голландия), Зепп Майер (Германия), Лев Яшин (СССР), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия).
🧤 Let's start with the 10 nominees best goalkeepers of all time ! #BOdreamteamhttps://t.co/7sHyU2ev4m pic.twitter.com/uR6DEpukH7— France Football (@francefootball) October 5, 2020
Напомним, что в этом году France Football решил не вручать «Золотой мяч».
даже не отвечай, побереги нервы
даже не отвечай, побереги нервы
когда мне станет это хоть на 1% интересны футболисты вроде него, я загуглю
когда мне станет это хоть на 1% интересны футболисты вроде него, я загуглю
Может вообще вычеркнем, раз ты не видел его игры?
Кстати ссылку дать в ю-тубе?
Может вообще вычеркнем, раз ты не видел его игры?
Кстати ссылку дать в ю-тубе?
можно спорить кто лучше - Касильяс или Буффон? - Кан или Нойер?
но говорить о том, что Нойер ничего не сделал для футбола и ему не место в этом списке - явно не признак большого ума, ибо это мнение даже неподвластно никакому адекватному обоснованию (ну естессно это определение подходит только для тех людей, кто действительно следит за мировым футболом)
можно спорить кто лучше - Касильяс или Буффон? - Кан или Нойер?
но говорить о том, что Нойер ничего не сделал для футбола и ему не место в этом списке - явно не признак большого ума, ибо это мнение даже неподвластно никакому адекватному обоснованию (ну естессно это определение подходит только для тех людей, кто действительно следит за мировым футболом)