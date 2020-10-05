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Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории футбола

05 октября 2020, 13:22

Французский журнал France Football решил составить символическую сборную всех времен.

Сегодня были озвучены 10 кандидатов на позицию вратаря: Гордон Бэнкс (Англия), Тома Н’Коно (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Голландия), Зепп Майер (Германия), Лев Яшин (СССР), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия).

Напомним, что в этом году France Football решил не вручать «Золотой мяч».

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
09 октября в 03:12, ред.
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
    09 октября в 03:11
    спасибо, я умею пользоваться интернетом
    когда мне станет это хоть на 1% интересны футболисты вроде него, я загуглю
    yrasikos22
    yrasikos22
    07 октября в 15:20
    Оливера Кана вместо Ноера и будет норм...
    Carradona
    Carradona ответ cska1948 (раскрыть)
    07 октября в 12:19
    Согласен
    Vancho-Rotor
    Vancho-Rotor ответ ALEX26659 (раскрыть)
    07 октября в 11:35
    Более того, он получил ЗМ в период холодной войны. Но нынешнее поколение не знает, что это такое. Не знает о противостоянии СССР с западом.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    06 октября в 11:48
    Хороший список
    Lewa2708
    Lewa2708
    05 октября в 23:21
    Ну, если выбирать из расчета по количеству выигранных больших турниров и какое влияние на это оказано, а также в какую эпоху это было совершено, то для меня это Касильяс. Вратарь нашего времени, и в наше время уровень футбола явно превосходит то, что было в прошлом веке. Вообще, в каждой эпохе свой лучший вратарь, и их сравнивать не стоит.
    mars6791
    mars6791
    05 октября в 23:00
    Не попал в список Дасаев, это не правильно. В СССР и помимо Дасаева было много отличных вратарей, советская вратарская школа считалась одной из сильнейших в мире.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    05 октября в 22:11
    Может Икер лучший?)
    311
    311
    05 октября в 20:27
    Игорёк лучший!)
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Agamaga (раскрыть)
    05 октября в 19:39
    Речь не про игру ногами. В этом плане тот же Ван дер Сар выделялся задолго до Гвардиолы и Нойера. Речь о том, что Нойер показал и заложил тенденцию к тому, что вратарь способен не только отбивать мячи и выбивать их куда подальше, но и латать дыры в обороне и начинать атаки, чем обычно занимается один из защитников. А для этого нужно не только уметь играть ногами, но и хорошо видеть поле и читать игру.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    05 октября в 19:00
    Лучший сейчас-Ману Нойер, в вратаря из 1960 сравнивать с вратарем из 2020 очень трудно.
    протон1
    протон1
    05 октября в 18:49
    не застал его игр. но говорят был отличный вратарь.
    Agamaga
    Agamaga ответ Rattlehead (раскрыть)
    05 октября в 18:44
    У Гвардиолы все вратари так играли. Требование к вратарям - умение играть ногами.
    cska1948
    cska1948 ответ Carradona (раскрыть)
    05 октября в 18:29
    Вы забыли назвать и то, что Яшин ввёл "моду" на ввод мяча руками, выбрасывая его рукой точно в ноги своему игроку атаки.
    Ляпсень
    Ляпсень
    05 октября в 18:27, ред.
    А как же: "От Москвы до Гималаев король воздуха Дасаев"? Спартак против! А вообще все эти "списки лучших" выглядят нелепо. Некий "инопланетянин" ещё недавно провозглашался "наигениальнешим из наивеличайших"! Но что-то восторги сильно приутихли. Да и времена разные. Где легендарные довоенные вратари Планичка и Замора?
    cska1948
    cska1948
    05 октября в 18:22
    Хотелось бы знать КАК и КТО будет оценивать игру Яшина? Ведь он закончил играть ПЯТЬДЕСЯТ лет назад! Наверняка, многие, если не все, кто будет принимать решение его игру НЕ видели.
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    05 октября в 18:00
    Худшие вратари Кариус,Адриан,Де Хеа,Миньоле,Крейг Гордон,Виктор Вальдес,Кепа
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    05 октября в 17:58
    Оливер Кан,Фабьен Бартез,Икер Касильяс,Буффон,Нойер,Чилаверт,Шмейхел,Рожериу Сени,Яшин,Дино Дзофф
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ ColdSun1995 (раскрыть)
    05 октября в 17:55
      razdvatri
      razdvatri
      05 октября в 17:52
        Фара Миркасимов
        Фара Миркасимов
        05 октября в 17:51
        Оливер Кан и Фабьен Бартез где?
        sprint5
        sprint5
        05 октября в 17:09
        только Яшин
        Сики Туранчокс
        Сики Туранчокс ответ ColdSun1995 (раскрыть)
        05 октября в 16:48
        Ну да, какой пустяк, всего лишь единственный вратарский ЗМ.
        Может вообще вычеркнем, раз ты не видел его игры?

        Кстати ссылку дать в ю-тубе?
        cska vperiod
        cska vperiod
        05 октября в 16:47
        Прекрасная заслуженная новость.
        ROMA DROGBA
        ROMA DROGBA
        05 октября в 16:29
        Сейчас бы самого сухого вратаря в истории АПЛ не номинировать.
        ColdSun1995
        ColdSun1995 ответ Rattlehead (раскрыть)
        05 октября в 16:17
          Napoleon Bonapart
          Napoleon Bonapart ответ Agamaga (раскрыть)
          05 октября в 16:17
            ALEX26659
            ALEX26659 ответ ColdSun1995 (раскрыть)
            05 октября в 16:14
            а зм за красивые глаза дают?
            fanliverpoolfan22
            fanliverpoolfan22
            05 октября в 16:12
            Где? Кепа,Адриан,Де хеа,Кариус.
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