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Мата признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

04 октября 2020, 15:02

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата признан лучшим игроком команды в сентябре по версии болельщиков.

32-летний футболист набрал 53 процента голосов болельщиков. Также на награду претендовали Донни ван де Бек (28%) и Маркус Рэшфорд (19%).

В прошлом месяце Мата играл только в матчах Кубка английской Лиги, оформив два гола.

Ранее появлялась информация, что Мата может продолжить карьеру в «Лацио».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 22:12
Может и заслужил!
ЮЗИК
ЮЗИК
04 октября в 15:25
Наверное он заслужил
shlomo
shlomo
04 октября в 15:04
Заслуженно...молодец и поздравление!
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