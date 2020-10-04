Мата признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата признан лучшим игроком команды в сентябре по версии болельщиков.
32-летний футболист набрал 53 процента голосов болельщиков. Также на награду претендовали Донни ван де Бек (28%) и Маркус Рэшфорд (19%).
В прошлом месяце Мата играл только в матчах Кубка английской Лиги, оформив два гола.
✨ @JuanMata8 has been voted as our Player of the Month for September! 👏#MUFC pic.twitter.com/gKRLSXeqlV— Manchester United (@ManUtd) October 3, 2020
Ранее появлялась информация, что Мата может продолжить карьеру в «Лацио».