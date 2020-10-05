Трибуны на футбольных матчах в России могут быть закрыты в ближайший месяц

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05 октября 2020, 17:08

В мэрии Москвы обсудили потенциальное закрытые трибун на играх под эгидой РФС .

Клубы уведомили об этом ещё на прошлой неделе. Их также уведомили, что билетную программу придётся корректировать.

Отмечается, что рассматривается вариант с полным или частичным закрытием трибун.