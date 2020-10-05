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Трибуны на футбольных матчах в России могут быть закрыты в ближайший месяц

05 октября 2020, 17:08

В мэрии Москвы обсудили потенциальное закрытые трибун на играх под эгидой РФС.

Клубы уведомили об этом ещё на прошлой неделе. Их также уведомили, что билетную программу придётся корректировать.

Отмечается, что рассматривается вариант с полным или частичным закрытием трибун.

Напомним, что в конце мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями (стадион может быть заполнен не более чем на 10%).

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batman555
batman555
06 октября в 02:09
56ы что сказать
Faustello
Faustello ответ МапС (раскрыть)
05 октября в 21:46
По телеку трибуны все показали, больше 50% точно было
liverpool-today
liverpool-today
05 октября в 20:08
Почему это Московская мерия решает за всю Россию.? Собянин ощущает себя царьком всея Руси. Сейчас обычный грипп тоже будут определять за корону. Астматикам что делать, которые задыхаются от всяких масок. Даже мне хреново после двух часов ношения. А что говорить про работников магазинов, кафе итд
МапС
МапС ответ Faustello (раскрыть)
05 октября в 19:51
18 с небольшим тысяч было болел, меньше 50% вместимости стадиона. Я был на фанатке, все в основном в масках, свободные места были.
Loko57
Loko57
05 октября в 18:23
И что изменит закрытие трибун. На работу все на метлах летают, как Гарри Поттер. Ни с кем ни где не пересекаются. В магазин не ходят. Да что за бредятина.
sihafazatron
sihafazatron
05 октября в 18:00
Ожидаемо это все. Уже и каникулы продлили, пенсионеров сажают домой.... когда же это кончится???
КЭТиК
КЭТиК
05 октября в 17:56
Всё к этому идёт.
rubinovyi2
rubinovyi2
05 октября в 17:48
Было глупо надеяться,что при таком всплеске заболевания,разрешили-бы обратное ..(
Faustello
Faustello
05 октября в 17:44, ред.
Чё то молчат тарасовские блохеры карпы и другие про количество людей на открывашке в последнем матче, судя по картинке, там все 70% наполнения было...
Спартак за такое нарушение нужно дисквалифицировать с сезона, а если кто то заразился то пересажать всех во главе с Федуном!!!
112910415
112910415
05 октября в 17:42
и это было очевидно
и всё равно очень печально
shlomo
shlomo
05 октября в 17:24
Начинается, старая песня о главном....:(((
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 17:09
Грустно это все...
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