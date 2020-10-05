Трибуны на футбольных матчах в России могут быть закрыты в ближайший месяц

В мэрии Москвы обсудили потенциальное закрытые трибун на играх под эгидой РФС.
Клубы уведомили об этом ещё на прошлой неделе. Их также уведомили, что билетную программу придётся корректировать.
Отмечается, что рассматривается вариант с полным или частичным закрытием трибун.
Напомним, что в конце мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями (стадион может быть заполнен не более чем на 10%).
Спартак за такое нарушение нужно дисквалифицировать с сезона, а если кто то заразился то пересажать всех во главе с Федуном!!!
Спартак за такое нарушение нужно дисквалифицировать с сезона, а если кто то заразился то пересажать всех во главе с Федуном!!!
и всё равно очень печально
и всё равно очень печально