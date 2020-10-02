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Фанаты «Зенита» пожаловались на цензуру баннеров перед игрой со «Спартаком»

02 октября 2020, 17:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» заявило о проблемах, с которыми столкнулось накануне матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком».

В этом году, после возобновления футбола, ожидаемо наступила очередная волна запретов в отношении фанатов.

Под жесткую цензуру попал лицевой баннер на нашей выездной трибуне в предстоящей игре со «Спартаком». За годы профилактической деятельности ответственные лица хорошо прокачали воображение и могут додумать запрещенную подоплеку к любому рисунку и тексту.

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Все комментарии
denmig
denmig
09 октября в 19:18
Тухlое сообщение уже...
Байкал-38
Байкал-38
03 октября в 04:56
Нельзя Спартак называть своим именем Спартак?
311
311
03 октября в 03:19
Федуну надо сниматься с чемпионата, если будут новые баннеры. Нельзя такое терпеть!)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ LOpp (раскрыть)
03 октября в 00:19, ред.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    03 октября в 00:18
    Федун своим проплаченым нытьем пролез везде
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    03 октября в 00:11
    Едут в гости еще и возмущаются!
    Хлеб-соль кушай, а хозяина слушай! ©
    BDA8181
    BDA8181 ответ VAN ARM (раскрыть)
    02 октября в 22:48
      номер 12
      номер 12 ответ makkie (раскрыть)
      02 октября в 21:22
      Нормальный был баннер. Не зная подтекста расшифровать его было сложно. Зато вся страна видела, как год назад вы притащили на открывашку льва и огромный ***. Почему то тогда никому стыдно не было, хотя на стадионе сидели дети. Как всегда двойные стандарты
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      02 октября в 20:26
      Боятся, что Федуна опять обидят...
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      02 октября в 20:09
      Дур дом!
      Faustello
      Faustello ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      02 октября в 19:48
      ))))
      112910415
      112910415
      02 октября в 19:38
      Веселые гости готовились ОПЯТЬ подставить свой клуб под наказание ... Хозяева это не одобрили
      oFANATo
      oFANATo
      02 октября в 19:35
      Федуну надо было брать пример с ЦСКА
      и не допускать вообще фанатов зенита на стадион
      с банерами и атрибутикой
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Faustello (раскрыть)
      02 октября в 19:24
      Боярского и Панова
      beefs
      beefs
      02 октября в 19:05
      ох уж эти фанаты...
      ДСА
      ДСА
      02 октября в 19:04
      Нецензурная брань - часть футбола.
      VAN ARM
      VAN ARM ответ BDA8181 (раскрыть)
      02 октября в 19:00
      а по твоему болельщики это те кто на диванах или по ящику смотрят)))))))))))
      LOpp
      LOpp
      02 октября в 18:52
      Опять нытьё
      BDA8181
      BDA8181 ответ makkie (раскрыть)
      02 октября в 18:49
      Не Открытие, а открывашка))) называй вещи своими именами))) и вообще все эти дикие фанатские движения давно пора чик чирик делать)))Футбол для БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!А не для дикарей с фаерами и дудками)))ну и не для троллей))
      mihaluch
      mihaluch
      02 октября в 18:37
      Не пускать на трибуны с банерами что тех что других.
      David Young
      David Young ответ makkie (раскрыть)
      02 октября в 18:29
      И них (ультрас) какая-то фиксация в том, что касается чёрного. А ведь немало людей, которых так кто-то может назвать (по цвету кожи) играло за этот клуб, но благодарности у них чуть, как и адекватности.
      makkie
      makkie
      02 октября в 18:27
      Бомжи отличились с баннером про "Чёрное зеркало" на Кубковом матче.

      Теперь весь их перф нужно проверять.
      Не хватало еще, чтобы на Открытии их "художества" появились.
      Faustello
      Faustello ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      02 октября в 18:14, ред.
      Двоих оставить, Гуливера и Ефремова.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
      02 октября в 18:10
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        02 октября в 18:07
        Гнать в зашей этот околофутбол с трибун, только адекватных оставить
        волгодон 2
        волгодон 2
        02 октября в 18:00
        Фото в студию.Оценим вместе.
        Igo0rek
        Igo0rek
        02 октября в 17:58
        Завтра буду на матче, даже интересно, что там фанаты двух команд заготовят.
        Faustello
        Faustello
        02 октября в 17:58
        Хорошо что в зданиях розетки ещё не запретили!)))
        David Young
        David Young
        02 октября в 17:57
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