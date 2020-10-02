Фанаты «Зенита» пожаловались на цензуру баннеров перед игрой со «Спартаком»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» заявило о проблемах, с которыми столкнулось накануне матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком».

В этом году, после возобновления футбола, ожидаемо наступила очередная волна запретов в отношении фанатов.

Под жесткую цензуру попал лицевой баннер на нашей выездной трибуне в предстоящей игре со «Спартаком». За годы профилактической деятельности ответственные лица хорошо прокачали воображение и могут додумать запрещенную подоплеку к любому рисунку и тексту.