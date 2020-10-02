Фанаты «Зенита» пожаловались на цензуру баннеров перед игрой со «Спартаком»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» заявило о проблемах, с которыми столкнулось накануне матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком».
В этом году, после возобновления футбола, ожидаемо наступила очередная волна запретов в отношении фанатов.
Под жесткую цензуру попал лицевой баннер на нашей выездной трибуне в предстоящей игре со «Спартаком». За годы профилактической деятельности ответственные лица хорошо прокачали воображение и могут додумать запрещенную подоплеку к любому рисунку и тексту.
Хлеб-соль кушай, а хозяина слушай! ©
Хлеб-соль кушай, а хозяина слушай! ©
и не допускать вообще фанатов зенита на стадион
с банерами и атрибутикой
и не допускать вообще фанатов зенита на стадион
с банерами и атрибутикой
Теперь весь их перф нужно проверять.
Не хватало еще, чтобы на Открытии их "художества" появились.
Теперь весь их перф нужно проверять.
Не хватало еще, чтобы на Открытии их "художества" появились.