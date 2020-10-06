Кепа: «Я уверен, что смогу изменить ситуацию»

Голкипер «Челси» рассказал о своем положении в клубе. Ходят слухи, что лондонский клуб хочет расстаться с вратарем из-за его частых ошибок.

Я чувствую себя хорошо, сильным и уверенным в себе. Возможно, все идет не так, как мне хотелось бы, но иногда мы сталкиваемся с трудностями. Я уверен, что смогу изменить ситуацию.

Я не чувствую себя игроком замены. У нас три вратаря, и уровень конкуренции очень высок. Тренер выбирает одиннадцать игроков, и мы должны стараться изо всех сил. Если не буду играть, значит надо прибавлять.

В футболе сложно загадывать наперед. Всё может измениться в любой момент.