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Кепа: «Я уверен, что смогу изменить ситуацию»

06 октября 2020, 16:13

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал о своем положении в клубе. Ходят слухи, что лондонский клуб хочет расстаться с вратарем из-за его частых ошибок.

Я чувствую себя хорошо, сильным и уверенным в себе. Возможно, все идет не так, как мне хотелось бы, но иногда мы сталкиваемся с трудностями. Я уверен, что смогу изменить ситуацию.

Я не чувствую себя игроком замены. У нас три вратаря, и уровень конкуренции очень высок. Тренер выбирает одиннадцать игроков, и мы должны стараться изо всех сил. Если не буду играть, значит надо прибавлять.

В футболе сложно загадывать наперед. Всё может измениться в любой момент.

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Все комментарии
David Young
David Young
06 октября в 17:05
А я не уверен. Но хотелось бы, чтобы это так и было.
mihaluch
mihaluch
06 октября в 16:25
Самое сложное в футболе да и во всём спорте это сосредоточится.
shlomo
shlomo
06 октября в 16:16
Правильно себя оценить это дорогого стоит..
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