Кавани: «„Манчестер Юнайтед“ — один из величайших клубов мира»

Нападающий прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» — один из величайших клубов мира, поэтому находиться здесь большая честь для меня. Мне уже не терпится окунуться в атмосферу «Олд Траффорд», когда фанаты смогут вернуться на стадион.