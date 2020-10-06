Кавани: «„Манчестер Юнайтед“ — один из величайших клубов мира»

Нападающий Эдинсон Кавани прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» — один из величайших клубов мира, поэтому находиться здесь большая честь для меня. Мне уже не терпится окунуться в атмосферу «Олд Траффорд», когда фанаты смогут вернуться на стадион.
С нетерпением жду возможности стать частью легендарной истории МЮ. Я разговаривал Сульшером, именно эта беседа подтолкнула меня к переходу.
Полностью согласен! Иначе объяснить наличие в клубе всяких днарей и посредственностей просто невозможно. Причем постоянное публичное обеление их в СМИ — взрыв моего мозга. Почему пустой Сульшер до сих пор на посту коача? Я в ступоре...
Полностью согласен! Иначе объяснить наличие в клубе всяких днарей и посредственностей просто невозможно. Причем постоянное публичное обеление их в СМИ — взрыв моего мозга. Почему пустой Сульшер до сих пор на посту коача? Я в ступоре...
Беседа с Симеоне не подтолкнула к переходу...?
Возможно, главным критерием в выборе команды было, где больше зарплата, там больше и интерес, для Кавани - футбол уже вторично...
Беседа с Симеоне не подтолкнула к переходу...?
Возможно, главным критерием в выборе команды было, где больше зарплата, там больше и интерес, для Кавани - футбол уже вторично...