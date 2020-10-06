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Кавани: «„Манчестер Юнайтед“ — один из величайших клубов мира»

06 октября 2020, 10:09

Нападающий Эдинсон Кавани прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» — один из величайших клубов мира, поэтому находиться здесь большая честь для меня. Мне уже не терпится окунуться в атмосферу «Олд Траффорд», когда фанаты смогут вернуться на стадион.

С нетерпением жду возможности стать частью легендарной истории МЮ. Я разговаривал Сульшером, именно эта беседа подтолкнула меня к переходу.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Colchoneros (раскрыть)
06 октября в 21:46
да по моему это у всех адептах такая мантра,что в клуб,который они перешли - один из великих. Это он ещё не в одной команде с Месси или Роналду.там бы ещё пришлось выучить текст. Величайшие клубы - Барса, Реал, Бавария и Милан, итальянский сдулся,поэтому осталось трио. Остальные клубы - это скорострелы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
06 октября в 21:42
Уругваец Сульшера с САФом перепутал. Ему бы на машине времени на 10 лет назад вернуться.
Ruslan3132
Ruslan3132
06 октября в 19:53
Был. Как и Милан. Хотелось бы, чтобы эти клубы с историй вернулись твердо в Группу сильнейших клубов и регулярно выступали в ЛЧ. Матч на Олд Траффорд против Реала в 2003 один из любимых ))
galem72
galem72 ответ Groove000 (раскрыть)
06 октября в 15:37
Если честно, я много чего не понимаю в теперешней политике клуба. Как сказал наш бывший игрок: "В Юнайтед осталось очень мало спорта. Клуб превратился в коммерческий проект!"

Полностью согласен! Иначе объяснить наличие в клубе всяких днарей и посредственностей просто невозможно. Причем постоянное публичное обеление их в СМИ — взрыв моего мозга. Почему пустой Сульшер до сих пор на посту коача? Я в ступоре...
Groove000
Groove000 ответ galem72 (раскрыть)
06 октября в 12:58
Вот не пойму, а зачем тогда Игало нужен...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
06 октября в 11:36
Для ротации под ЛЧ и в свете красной Марсьяля хорошее усиление, главное чтобы травмы обошли стороной. Тот же Гринвуд у него может поучиться, как Рэшфорд у Руни и Ибрагимовича.
Legend 6
Legend 6 ответ Q-J-G (раскрыть)
06 октября в 11:31
В МЮ шансов поиграть больше.
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
06 октября в 10:58
В 33 года не грех о деньгах подумать!Наши уже в 18 думают)))
ТТ
ТТ
06 октября в 10:46
Эдисон добротный футболист, с характером ! В связях, порочащих его, замечен не был....но ему уже 33! Думаю годик другой и за океан свалит !
galem72
galem72
06 октября в 10:32
Конвульсивный трансфер! Чисто от безысходности...
КЭТиК
КЭТиК
06 октября в 10:29
Теперь бы сам не разочаровал.
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 10:16
...Я разговаривал Сульшером, именно эта беседа подтолкнула меня к переходу...

Беседа с Симеоне не подтолкнула к переходу...?
Возможно, главным критерием в выборе команды было, где больше зарплата, там больше и интерес, для Кавани - футбол уже вторично...
YAMAYKA
YAMAYKA
06 октября в 10:16, ред.
Говорили бы они правду.... Я разговаривал с Вудвудрдом, он обещал мне денег. Каждый год одно и то же 2 нормальных трансфера и конечно же куда же без подписания старых звезд или молодых которым шанса не дадим так чисто на банку.
cska vperiod
cska vperiod
06 октября в 10:14
Так говорят все.
Colchoneros
Colchoneros
06 октября в 10:12
Дежурные слова перед переходом в МЮ!
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 10:11
Всё как обычно...
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